Samsung heeft afgezegd voor IFA, Europa's grootste beurs voor consumentenelektronica. Het evenement staat gepland voor september en gaat als het goed is fysiek door, zij het op veel kleinere schaal dan in voorgaande jaren.

Maar Samsung zal er in Berlijn dus niet bij zijn. 'We hebben besloten om onze belangrijkste nieuwigheden en aankondigingen dit jaar via een eigen digitaal evenement in september bekend te maken', aldus de Zuid-Koreaanse techgigant. Andere grote spelers uit de sector nemen wel aan IFA 2020 deel.

Niet voor het grote publiek

Door de coronapandemie zijn heel wat beurzen afgelast of in digitale vorm gehouden. De Internationale Funkausstelling is een van de eerste grote events die weer fysiek zal doorgaan, maar dan wel op een bescheidener schaal. Zo zijn dit keer uitsluitend vakspecialisten en journalisten welkom en is de duur van de beurs ingekort tot drie dagen.

IFA wordt het tweede grote techevenement dit jaar, na de CES in Las Vegas in januari, net voor de uitbraak van het coronavirus.

Maar Samsung zal er in Berlijn dus niet bij zijn. 'We hebben besloten om onze belangrijkste nieuwigheden en aankondigingen dit jaar via een eigen digitaal evenement in september bekend te maken', aldus de Zuid-Koreaanse techgigant. Andere grote spelers uit de sector nemen wel aan IFA 2020 deel.Door de coronapandemie zijn heel wat beurzen afgelast of in digitale vorm gehouden. De Internationale Funkausstelling is een van de eerste grote events die weer fysiek zal doorgaan, maar dan wel op een bescheidener schaal. Zo zijn dit keer uitsluitend vakspecialisten en journalisten welkom en is de duur van de beurs ingekort tot drie dagen.IFA wordt het tweede grote techevenement dit jaar, na de CES in Las Vegas in januari, net voor de uitbraak van het coronavirus.