Samsung Electronics heeft in de afgelopen drie maanden een 13,8 biljoen won (10,1 miljard euro) operationele winst gemaakt. Dat is voor de Koreaanse techreus het beste kwartaal ooit.

De winst ligt daarmee 52,5 procent hoger dan een jaar geleden. Ook de omzet haalt nieuwe hoogtes met 76 biljard won (55,8 miljard euro), 23,5 procent hoger dan een jaar geleden. Dat deelt Samsung zelf mee in een vooruitzicht naar de volledige resultaten later deze maand. Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om Samsung Electronics, niet over de industriële, verzekerings-, of de bouwactiviteiten van de Samsung Group.

Onder meer de chipactiviteiten en een sterke vraag naar geheugenchips deden de kassa van Samsung rinkelen, maar ook de verkoop van vouwbare smartphones zou hebben bijgedragen aan het succes.

Met de voorlopige cijfers voor het vierde kwartaal is ook de jaaromzet van het bedrijf bekend. Het haalde in 2021 een omzet van 279 biljoen won en 51,57 biljoen won aan operationele winst. Dat is 43,3 procent beter dan in 2020, en beter dan het vorige recordjaar in 2018.

