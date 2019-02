Samsung zet zijn zinnen op netwerkinfrastructuur

Samsung is een multinational met veel vertakkingen, maar in de telecommarkt is het vooral sterk in smartphones, waar het ondanks een lichte daling nog steeds marktleider is.

Volgens Reuters ziet het bedrijf nu zijn kans schoon om haar netwerkafdeling een boost te geven. Volgens het persbureau verhuist het bedrijf momenteel topmanagers en werknemers van de toestelafdeling naar de netwerkafdeling en wil het bedrijf een prominente speler voor 5G-netwerken worden. Een markt die vandaag vooral voor Huawei, Nokia en Ericsson lijkt weggelegd.

Het moment is niet vreemd, verschillende operatoren zijn volop bezig met testen en de keuzes voor 5G-partners worden stilaan gemaakt. Doorgaans zijn veel operatoren geneigd om dezelfde partner te kiezen als bij hun 4G-netwerk, maar nu de VS luidop beweert (vooralsnog zonder te bewijzen) dat Huawei een risico inhoudt voor Chinese spionage, ziet Samsung zijn kans schoon om daarop in te spelen.

"We maken onze netwerk business klaar om de marktkansen te grijpen op een moment dat Huawei het onderwerp is van securitywaarschuwingen", zegt een bron van Samsung aan Reuters.

Onder meer Orange (het Franse moederbedrijf, niet de Belgische operator) zou dit jaar 5G-testen doen met Samsung. Ook de relatief nieuwe Indiase operator Reliance Jio zou gesprekken voeren met het bedrijf om naar 5G te gaan.

Volgens marktkenner Dell' Oro Group levert Samsung momenteel drie procent van de wereldwijde infrastructuurmarkt. Huawei neemt vandaag 28 procent voor zijn rekening.

De vraag is of samsung daar zomaar veel van kan inpalmen, want ook Nokia en Ericsson maken zich klaar om diezelfde contracten te winnen. Beide spelers moesten de afgelopen jaren stevig herstructureren, maar konden ook hun expertise uitbreiden. Nokia nam de afgelopen jaren Alcatel-Lucent over. Ericsson heeft intussen delen van het ter ziele gegane Nortel overgenomen.