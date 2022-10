De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung heeft een derde minder winst behaald. Het is voor het eerst sinds 2019 dat het bedrijf de winst ziet dalen. De economische vertraging zorgt voor minder vraag naar geheugenchips.

De operationele winst in het derde kwartaal zakte 32 procent tot 10,8 biljoen won (omgerekend 7,8 miljard euro). Dat is een pak minder dan de 12,1 biljoen won die analisten hadden verwacht. Ook de omzet zit onder de verwachtingen.

Samsung - het grootste bedrijf van Zuid-Korea - komt eind deze maand met netto winstcijfers. Producenten van geheugenchips wereldwijd waarschuwen voor een moeilijke markt nu er minder vraag is naar pc's en smartphones en bijgevolg halfgeleiders.

De operationele winst in het derde kwartaal zakte 32 procent tot 10,8 biljoen won (omgerekend 7,8 miljard euro). Dat is een pak minder dan de 12,1 biljoen won die analisten hadden verwacht. Ook de omzet zit onder de verwachtingen.Samsung - het grootste bedrijf van Zuid-Korea - komt eind deze maand met netto winstcijfers. Producenten van geheugenchips wereldwijd waarschuwen voor een moeilijke markt nu er minder vraag is naar pc's en smartphones en bijgevolg halfgeleiders.