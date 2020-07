De Sero, Samsungs televisie die je horizontaal of verticaal kunt kantelen, komt naar ons land. Het toestel is bedoeld om filmpjes op sociale media in volledig scherm te kunnen afspelen.

De televisie is volgens Samsung de eerste die je kan roteren en het toestel is gemaakt om ook content van je smartphone af te spelen. Je kan de Sero dus aan je smartphone linken via Bluetooth en er bijvoorbeeld Tiktok filmpjes of Instagram stories naar sturen. De meeste van die filmpjes zijn in portretmodus gefilmd, zo gaat het idee, dus waar nodig kan je de tv een kwartslag draaien.

In de praktijk is de Sero een 43-inch smart televisie met QLED-technologie en een 4.1-kanaals 60 Watt Premium luidspreker in de voet. Naast de typische 'smart tv'-ondersteuningen voor apps als Netflix en YouTube, kan je de telefoon ook linken aan een Android smartphone met de 'Smart Things' app van Samsung geïnstalleerd, om filmpjes van je telefoon rechtstreeks op de televisie te streamen. Nieuwere Samsung telefoons ondersteunen ook 'autorotatie', waarbij de televisie meedraait als je de smartphone kantelt. Ondersteuning voor iOS is voorzien, maar werkt voorlopig alleen in horizontale modus. Voor alle duidelijkheid, er is ook gewoon een afstandsbediening waarmee je zowel kanalen en apps kunt bedienen, als de televisie kunt kantelen.

De Sero bestaat al een jaar in Zuid-Korea maar wordt in september ook in ons land beschikbaar, tegen een adviesprijs van 1.699 euro.

