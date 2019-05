San Francisco heeft politiediensten en andere overheidsinstanties verboden om automatische gezichtsherkenningstechnologie te gebruiken. Het is daarmee de eerste stad in de Verenigde Staten om zo'n verbod uit te spreken.

Volgens de makers van de wet is de software nog niet klaar om in gevoelige situaties, zoals politiecontroles, te worden ingezet. "De neiging van gezichtsherkenningstechnologie om burgerrechten en burgerlijke vrijheden in het gedrang te brengen, weegt zwaarder dan de beweerde voordelen ervan, en de technologie zal ongelijkheid op raciaal vlak nog verscherpen, terwijl het ons vermogen bedreigd om te leven vrij van continue surveillance door de overheid", zo staat te lezen in de wettekst.

De clausule maakt deel uit van een bredere verordening die de privacy van burgers moet verbeteren. De verordening geeft aan dat alle departementen van de stad een rapport moeten overhandigen dat oplijst welke technologieën er gebruikt worden om persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te delen. Daaronder vallen onder meer bewakingscamera's, biometrische software, automatische nummerplaatherkenning en meer. Na een beoordeling van die lijst zal de stad aanduiden welke technologieën al dan niet gebruikt mogen worden. De politie van San Francisco heeft al gezegd dat ze op dit moment geen gezichtsherkenning gebruikt.

Het gaat, voor alle duidelijkheid, om overheidsinstanties. Private bedrijven vallen niet onder de regel. Wel is de verordening opvallend, omdat net San Francisco de stad is waar veel van de ingenieurs wonen die aan hedendaagse automatische herkenningstechnologie werken. Alles van iPhones die automatisch ontsluiten met je gezicht, tot Facebook-tags en beveiligingscamera's beginnen de technologie in te zetten. Daarbij blijft, en groeit, echter de vrees voor discriminatie. Onder meer Microsoft heeft zich al meermaals uitgesproken tegen het gebruik van de technologie door de overheid, net omdat ze, in brede termen, minder goed werkt bij vrouwen en minderheden. De kans op een 'false positive', en het oppakken van onschuldigen, zou daardoor groter zijn voor die bevolkingsgroepen.

De stad neemt alvast een opvallend standpunt in, dat haaks staat op dat van andere landen, zoals China, of Groot-Brittannië. China zet al breed gezichtsherkenning en verregaande vormen van surveillance in, Groot-Brittannië heeft testen lopen. Ook België verscherpt automatische controle, denk maar aan de discussie rond ANPR-camera's.