De politiedienst van de stad San Francisco mag dodelijke robots inzetten tegen bepaalde verdachten. Het gaat om op afstand gestuurde robots, geen autonome toestellen.

In onze voortschrijdende tijdlijn richting Terminator-achtige sci-fi-wereld, heeft de politiedienst van San Francisco nu de mogelijkheid om dodelijke robots in te zetten. Daarover heeft de Board of Supervisors, die de regels van de politiedienst in San Francisco bepaalt, gestemd. Het gaat hier om van op afstand gestuurde robots, die met explosieven mogen worden uitgerust. De politiedienst mag die inzetten 'als er levens op het spel staan' om verdachten te doden of te verwonden. Het idee voor de nieuwe regels komt er nadat politiediensten in Dallas een ontmijningsrobot met explosieven uitrustten om een schutter op te blazen. San Francisco wil nu dezelfde mogelijkheden krijgen.

De politie van de stad, de SFPC heeft momenteel al zeventien robots in zijn arsenaal, waarvan twaalf actief. Geen daarvan zijn momenteel bewapend, al worden sommige modellen, zoals de Talon robot, in licht andere configuratie ook door het Amerikaanse leger ingezet als machinegeweer op afstand.

Geen geweer

De politie probeert mensen te sussen dat ze geen plannen hebben om robots met geweren uit te rusten, maar ze kunnen vanaf nu dus wel een explosief dragen. Ze zouden alleen in 'extreme omstandigheden' worden ingezet, maar activisten vrezen dat hiermee een deur is geopend naar mogelijk meer gebruik van dodelijk geweld op afstand, en ook naar nog meer militarisering van de politie.

San Francisco is een van de eersten om explosieve robots toe te laten in de werkingsregels voor zijn politiedienst en gaat daarmee ook in tegen enkele andere regio's in de VS. Onder meer de staten Virginia, Maine en North Dakota hebben wetten gemaakt die 'killer robots' net verbieden. Er is dan ook kritiek op de beslissing van de Board of Supervisors, onder meer door rechtenorganisaties die het idee van politiediensten die op afstand iemand kunnen doden zien als een manier om verdachten te ontmenselijken. Het veelvuldig gebruik van dodelijk geweld door politiediensten in het algemeen wordt in de Verenigde Staten al langer aangekaart en leidde in 2020 onder meer tot grootschalige 'Black Lives Matter' protesten nadat George Floyd, een zwarte man, voor het oog van de camera minutenlang werd verstikt door een politieagent.

In onze voortschrijdende tijdlijn richting Terminator-achtige sci-fi-wereld, heeft de politiedienst van San Francisco nu de mogelijkheid om dodelijke robots in te zetten. Daarover heeft de Board of Supervisors, die de regels van de politiedienst in San Francisco bepaalt, gestemd. Het gaat hier om van op afstand gestuurde robots, die met explosieven mogen worden uitgerust. De politiedienst mag die inzetten 'als er levens op het spel staan' om verdachten te doden of te verwonden. Het idee voor de nieuwe regels komt er nadat politiediensten in Dallas een ontmijningsrobot met explosieven uitrustten om een schutter op te blazen. San Francisco wil nu dezelfde mogelijkheden krijgen. De politie van de stad, de SFPC heeft momenteel al zeventien robots in zijn arsenaal, waarvan twaalf actief. Geen daarvan zijn momenteel bewapend, al worden sommige modellen, zoals de Talon robot, in licht andere configuratie ook door het Amerikaanse leger ingezet als machinegeweer op afstand. De politie probeert mensen te sussen dat ze geen plannen hebben om robots met geweren uit te rusten, maar ze kunnen vanaf nu dus wel een explosief dragen. Ze zouden alleen in 'extreme omstandigheden' worden ingezet, maar activisten vrezen dat hiermee een deur is geopend naar mogelijk meer gebruik van dodelijk geweld op afstand, en ook naar nog meer militarisering van de politie. San Francisco is een van de eersten om explosieve robots toe te laten in de werkingsregels voor zijn politiedienst en gaat daarmee ook in tegen enkele andere regio's in de VS. Onder meer de staten Virginia, Maine en North Dakota hebben wetten gemaakt die 'killer robots' net verbieden. Er is dan ook kritiek op de beslissing van de Board of Supervisors, onder meer door rechtenorganisaties die het idee van politiediensten die op afstand iemand kunnen doden zien als een manier om verdachten te ontmenselijken. Het veelvuldig gebruik van dodelijk geweld door politiediensten in het algemeen wordt in de Verenigde Staten al langer aangekaart en leidde in 2020 onder meer tot grootschalige 'Black Lives Matter' protesten nadat George Floyd, een zwarte man, voor het oog van de camera minutenlang werd verstikt door een politieagent.