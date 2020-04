Sandboxie, de populaire sandboxsoftware van beveiliger Sophos, is openbron gemaakt. Het bedrijf heeft de broncode gepubliceerd en wil dat de software zelfstandig verder gaat.

Sandboxsoftware maakt het mogelijk om bestanden te isoleren, bijvoorbeeld als je aan het surfen bent. Zo hebben ze geen toegang tot de rest van je computer als ze kwaadaardig blijken. Sandboxie is al jaren een vrij populaire vorm van deze software. Beveiliger Sophos, die de tool uitgeeft, maakte er vorig jaar in september gratis software van en gaf toen aan dat het de tool als openbronapplicatie verder wou laten gaan.

Dat is nu gebeurd. De broncode van Sandboxie is vrijgegeven en Sophos zegt te onderhandelen met gebruikers om de ontwikkeling ervan over te dragen. De licentieserver van Sandboxie sluit op 1 juni, het door Sophos beheerde forum zou in de herfst offline gaan.

