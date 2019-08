is redacteur bij Data News

Proximus-dochter Scarlet krijgt vanaf 1 september een nieuwe managing director.

Sandrine Deseille werkt al sinds 1998 voor Proximus (toen nog Belgacom) in verschillende marketing en salesfuncties. Tot voor kort was ze head of direct sales voor de middelgrote ondernemingen bij het telecombedrijf.

Deseille volgt Bruno Delhaise op die sinds 2013 de low cost dochter van Proximus leidde. Uit een boodschap op LinkedIn valt af te leiden dat hij het bedrijf verlaat.

Scarlet telt ongeveer honderd medewerkers. Het bedrijf is sinds 2008 in handen van Proximus en biedt vast internet, vaste en mobiele telefonie en tv aan, gebaseerd op het netwerk en diensten van moederbedrijf Proximus.