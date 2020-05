Sanitairgroothandel Van Marcke wil niet langer wachten tot de overheid al dan niet met een app komt om mogelijke coronabesmettingen te traceren. 'Voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers hebben we dan maar een eigen app ontwikkeld', zegt CEO Caroline Van Marcke.

Sinds vorige week kunnen werknemers van sanitairspecialist Van Marcke gebruik maken van een nieuwe app die hen in staat stelt om steeds te weten met welke personen ze de afgelopen dagen in contact geweest zijn. Een contact tracing app dus. "We doen dat omdat we zo onze eigen mensen, medewerkers en onze klanten willen beschermen maar ook onze activiteiten", vertelt CEO Caroline Van Marcke aan Data News. "Voor mij was het na de keuze van de overheid voor een contact center duidelijk dat we niet langer konden wachten op een globale app en heb ik onze IT-afdeling aan het werk gezet", aldus Van Marcke: "Ons hoofdkwartier gaat ook pas volgende week weer open omdat wij eerst deze app klaar wilden hebben."

Uitdaging voor data privacy

"Het was de vrijdag voor het Hemelvaartweekend dat ik de vraag naar een app kreeg. Kant-en-klare oplossingen vond ik niet, maar na pingpongen met onze partners zat de technische opzet wel al in ons hoofd tegen het einde van het weekend. Vijf dagen later was de app al een feit", schetst IT-verantwoordelijke Stijn Hoegaerts het ontwikkel- en oplevertraject. "De ontwikkeling was een uitdaging, maar zorgen dat de dataveiligheid en privacy gegarandeerd waren, rekening houdende met de GDPR-voorschriften, was een minstens even grote uitdaging", vertelt Hoegaerts. Daarom werd bijvoorbeeld niet een geolocalisatie-optie overwogen. "Het gaat om een vrijwillig systeem, waarbij de medewerkers snel en eenvoudig noteren met wie ze in contact gekomen zijn: wanneer, hoe lang, of er fysiek contact was en of de afstand van 1,5 meter gerespecteerd werd. Dit zijn typisch ook de vragen die de contact tracers van de overheid u stellen", zegt Hoegaerts. Koppelingen met het personeelsregister (de 'active directory', nvdr) van het bedrijf en SAP maken kruisrelaties mogelijk. "In het geval van een fysieke meeting met 4 medewerkers volstaat het dat één iemand de invoer in de app doet om de aanpassing door te voeren bij alle vier", geeft Hoegaerts een voorbeeld.

Stay Safe: zo heet de contact tracing app. © Van Marcke

5000 euro, zonder één regel code

De device-onafhankelijke app is beschikbaar voor de ongeveer 1.600 werknemers van Van Marcke in België, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg. Die kunnen er overigens ook hun privé-contacten in registreren. Hoegaerts benadrukt dat alle gegevens volledig confidentieel blijven en dat alles doorgesproken werd met de data protection officer van het bedrijf en de juridische dienst. Alle data worden drie weken behouden - ruim voldoende voor de incubatieperiode van covid-19 - en nadien automatisch verwijderd. De data met registraties kan enkel geëxporteerd worden door de gebruiker zelf, wanneer bijvoorbeeld een contact tracer daarom vraagt.

De responsieve contact tracing app werd uiteindelijk ontwikkeld door BPM Company op basis van het low-code platform Mendix in de SAP-cloudomgeving, met de SAP HANA-database. Klinkt duur? "Welgeteld 5.000 euro heeft de ontwikkeling en oplevering van de app ons gekost", zegt Hoegaerts. Het is meteen de eerste oplevering van BPM Company met Mendix dat nog maar pas aan boord gehaald was bij Van Marcke. "En nu ik weet dat ik mijn IT-afdeling kan uitdagen om snelle oplossingen uit te werken, smaakt dit naar meer", lacht CEO Caroline Van Marcke.

"Er moest snel en flexibel geschakeld worden, en voor zo'n agile aanpak is het Mendix low-code platform uiterst geschikt" legt Jan Ickroth van BPM Company uit: "De hele app is gebouwd zonder één regel code te schrijven." BPM Company stelt zo'n 60 mensen te werk in de Benelux en zet in op de platformen van Mendix en Pega. "Drie jaar geleden ben ik gestart met het vermarkten van Mendix in België. Ondertussen is SAP een strategische partner en nu Siemens eigenaar is van Mendix evolueren we ook meer naar industriële processen", aldus Ickroth. In de Benelux is ING Nederland een van de grote klanten: hun bankdiensten zijn opgezet met Mendix-technologie.

