De Duitse maker van vliegende taxi's Volocopter zal luchtvaarttuigen leveren voor de Saoedi-Arabische stad in aanbouw Neom.

Neom heeft tien vliegende taxi's en vijf cargodrones besteld, die in de komende twee tot drie jaar mensen en goederen moeten vervoeren in de nieuwe stad aan de Rode Zee. Neom richt samen met Volocopter ook een joint venture op die er 'het eerste op maat gemaakte systeem voor openbare verticale mobiliteit' moet uitwerken.

Modernste technologie

Saoedi-Arabië kondigde de bouw van Neom in 2017 aan. De megastad van 26.500 vierkante kilometer komt er in het uiterste noordwesten van het land, aan de grens met Egypte en Israël. De eerste fase van de bouwwerkzaamheden zou in 2025 rond zijn. Bedoeling is dat de stad draait op de modernste en duurzaamste technologie, niet alleen op het vlak van mobiliteit, maar ook voor de levering van energie, water en voeding.

Saoedi-Arabië wil de technologie van Volocopter niet alleen aanwenden voor logistieke doeleinden. De toestellen van het Duitse bedrijf - luchtvaarttuigen die verticaal kunnen landen en opstijgen (zogeheten vertical take-off and landing (eVTOL) aircrafts) - zouden ook gebruikt worden voor noodhulpverlening en toerisme.

Neom heeft tien vliegende taxi's en vijf cargodrones besteld, die in de komende twee tot drie jaar mensen en goederen moeten vervoeren in de nieuwe stad aan de Rode Zee. Neom richt samen met Volocopter ook een joint venture op die er 'het eerste op maat gemaakte systeem voor openbare verticale mobiliteit' moet uitwerken.Saoedi-Arabië kondigde de bouw van Neom in 2017 aan. De megastad van 26.500 vierkante kilometer komt er in het uiterste noordwesten van het land, aan de grens met Egypte en Israël. De eerste fase van de bouwwerkzaamheden zou in 2025 rond zijn. Bedoeling is dat de stad draait op de modernste en duurzaamste technologie, niet alleen op het vlak van mobiliteit, maar ook voor de levering van energie, water en voeding.Saoedi-Arabië wil de technologie van Volocopter niet alleen aanwenden voor logistieke doeleinden. De toestellen van het Duitse bedrijf - luchtvaarttuigen die verticaal kunnen landen en opstijgen (zogeheten vertical take-off and landing (eVTOL) aircrafts) - zouden ook gebruikt worden voor noodhulpverlening en toerisme.