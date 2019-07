SAP zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 11 procent groeien tot 6,6 miljard euro. De winst daalde tot 475 miljoen euro door kosten die werden gemaakt bij overnames.

De cloud business groeit gestaag verder, maar groei vlakt wat af. De groei van het aantal klanten in het tweede kwartaal betrof 15 procent. In het eerste kwartaal was er nog een toename van 26 procent. De cloud-omzet groeide in het tweede kwartaal met 40 procent tot 1,7 miljard euro.

Beleggers waren niet blij met de resultaten , waardoor het SAP-aandeel daalde.

"SAP heeft een tweecijferige groei (11 procent, red.) gerealiseerd in de totale omzet, cloudomzet en het niet-IFRS bedrijfsresultaat", meldt CEO Bill McDermott als reactie op de cijfers.

Het overgenomen aanbod van Qualtrics groeit volgens McDermott snel als de wereldwijde standaard in de categorie Experience Management (XM). "Zoals blijkt uit onze stijgende brutomarges in de cloud, maken we ons goed op voor onze ambitie om de best presterende bedrijf (SAP) te worden. Met XM die de digitale transformatie-agenda van de CEO aanstuurt, bevestigen we resoluut onze leidraad voor het hele jaar."

In samenwerking met Dutch IT-Channel