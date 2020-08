De Duitse telecomgigant Deutsche Telekom en softwareontwikkelaar SAP mogen van de Europese Commissie een platform creëren dat corona-apps verbindt zodat ze in de hele Europese Unie gebruikt kunnen worden. Het contract met de Commissie is bijna rond, meldt een woordvoerder Deutsche Telekom.

Ook bronnen binnen de EU bevestigen er akkoord in de maak is voor het "Interoperability Gateway"-systeem. De toekomstige Belgische app zal ook gebruik kunnen maken van het platform.

Het platform zal in staat zijn om de corona-apps van verschillende landen met elkaar te laten communiceren, zodat de waarschuwingsfunctie van de apps ook grensoverschrijdend kan werken. De Commissie keurde midden juli een uitvoeringsbesluit goed dat ervoor moest zorgen dat dit mogelijk wordt.

De verschillende apps die vandaag door Europese landen gebruikt worden, kunnen niet over de grenzen heen communiceren. In eerste instantie zou de samenwerking aangegaan worden met landen die net als de Duitse app gedecentraliseerde oplossingen gebruiken voor de opslag van data. Volgens het Duitse magazine Wirtschaftswoche zijn er al gesprekken aan de gang met Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Polen. Ook zou voorzien zijn dat de apps van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verbonden aan het systeem.

Apps zoals die in Frankrijk, waarbij het infectierisico wordt geanalyseerd via centrale servers en niet via de smartphone, komen in eerste instantie niet in aanmerking. België heeft een gedecentraliseerd systeem, op basis het DP-3T-protocol dat ook in Duitsland, Zwitserland, Nederland, Letland en Oostenrijk wordt gebruikt. "De app stuurt om de zoveel tijd betekenisloze tokens, een soort gebrabbel, uit, die terechtkomen op de smartphone van iemand met de app die binnen de anderhalve meter van die persoon komt. Het gebrabbel wordt volledig lokaal bijgehouden, in tegenstelling tot het Franse systeem, waarbij alles centraal wordt bijgehouden. Dat is veel minder veilig", zegt IT-topambtenaar Frank Robben.

Van zodra dat de Belgische app bestaat, zal die dus ook gebruik kunnen maken van het platform. "Als iemand in Duitsland is geweest zal het platform het gebrabbel op de Belgische server vergelijken met dat op de Duitse server", legt Robben uit. Telekom en SAP ontwikkelden ook de Duitse corona-app, die onlangs nog met technische problemen te kampen had. Al meer dan zestien miljoen Duitsers hebben de app gedownload. Een consortium rond SAP was ook kandidaat om de Belgische app te ontwikkelen, maar uiteindelijk werd gekozen voor het Belgische bedrijf Devside.

