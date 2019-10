Duitse maker van enterprise software SAP heeft een samenwerkingsdeal van drie jaar gesloten met Microsoft. Bedoeling is dat beide bedrijven de grote SAP-klanten gaan helpen naar de cloud te trekken.

De deal kreeg de naam 'Embrace' (omhelzing) mee, en het komt erop neer dat beide bedrijven SAP's klanten gaan helpen om hun workloads op gehoste servers te draaien die ondersteund worden door SAP's S/4HANA database. Via de samenwerking zou SAP zijn nieuwe cloudorders verdubbeld hebben in het derde kwartaal, schrijft nieuwsdienst Reuters. De deal moet vooral een oud zeer van SAP-klanten verhelpen, namelijk dat het best moeilijk is om SAP's traditionele 'on premises' software naar een clouddienst te verhuizen.

SAP en Microsoft werken al langer samen, hoewel SAP ook ondersteuning biedt voor hosted diensten in Google en Amazon Web Services. Het Duitse bedrijf heeft overigens ook een eigen cloudaanbod, maar lijkt meer succes te oogsten via deze weg.