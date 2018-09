SAP start met panel voor ethiek in AI

Het Duitse SAP, maker van ERP software, zegt dat het het eerste Europese bedrijf is dat een extern panel opricht rond ethiek in kunstmatige intelligentie. Het gaat om een comité van vijf technische experts met ervaring in publieke recht, ethiek en bio-ethiek. SAP wil daar zelf zijn expertise in machine learning, design en security aan toevoegen. Bedoeling is dat het panel zich buigt over use cases waarbij AI-technologie in het vaarwater terechtkomt van de principes van bijvoorbeeld internationale mensenrechten, of waarbij inherente vooroordelen in de AI kunnen sluipen. Het bedrijf wil daarvoor technische manieren zoeken om vooroordelen te verminderen, maar het wil ook de diversiteit van zijn werknemers verbeteren.

Een en ander moet duidelijk maken dat het SAP menens is met AI-ethiek, en dat het bedrijf meer wil doen dan wat wettelijk gevraagd wordt, al was het maar omdat er rond deze problematiek nog niet meteen wetten voorhanden zijn. Eerder hebben Google en Microsoft ook al gelijkaardige plannen en beloftes opgetekend.