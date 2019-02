SAP wil digitale kloof dichten met werklozen en studenten kunstgeschiedenis

Volgens het technologiebedrijf zijn er in ons land vandaag meer dan vijfduizend vacatures voor mensen met een SAP-opleiding. Al die vijfduizend vacatures ingevuld krijgen is iets te ambitieus vonden ze bij SAP, dus lanceert het bedrijf het '1.000 jobs project' om tegen eind 2021 duizend jobs ingevuld te krijgen.

Dat er een tekort is aan technologische profielen horen we al decennia. Maar SAP gelooft dat het met extra inspanningen toch voor een grotere instroom kan zorgen. De belofte: snel goedbetaald werk vinden. "We merken zelf dat mensen van zestig jaar, of jonger, met een technologisch profiel een week na hun certificatie een job hebben," zegt Alain Georgy, managing director van SAP België en Luxemburg.

Volgens het bedrijf vindt 98 procent van de kandidaten met een SAP-certificaat een job binnen de maand die doorgaans 50.000 euro per jaar betaalt, plus extralegale voordelen. "Het zijn kwalitatieve jobs die bovendien van onbepaalde duur zijn. Die mensen worden nooit meer werkloos." Aldus Georgy, wiens moederbedrijf vorige week nog een grote ontslagronde aankondigde.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om jobs bij SAP zelf, wel bij meer dan duizend Belgische bedrijven waar consultants, enterprise architects en specialisten in digitale transformatie nodig zijn.

Opleiding

De sleutel om de duizend nieuwe krachten te vinden ligt bij opleidingen. SAP wil samen met een aantal partners (werkgelegenheidsorganisaties VDAB, Forem, Actiris Brussel en partners zoals Accenture, Capgemini, Delaware, Deloitte, Flexso en SOA People) geïnteresseerden opleiden.

"De meeste opleidingen duren zo'n vijftig werkdagen. Ze gaan daarbij door de business processen die we implementeren binnen bedrijven, ze leren software configureren of een financieel proces implementeren." Alle deelnemende partners investeren in de opleiding.

Geen IT-profielen

Het project zoekt expliciet buiten de klassieke IT-profielen van burgerlijk ingenieur of toegepaste informatica. Wie psychologie of kunstgeschiedenis heeft gestudeerd en daar geen werk in vindt, moet weten dat er in SAP een (goedbetaalde) toekomst ligt.

"Veel mensen weten niet dat de opportuniteit bestaat. Iemand met een diploma kunstgeschiedenis kan hier terecht, maar weet vaak niet dat er hier jobs te vinden zijn", aldus Georgy.

De opleidingen worden via de werkgelegenheidsorganisaties bekendgemaakt bij werklozen, maar er wordt ook samengewerkt met het hoger onderwijs. Onder meer PXL, Université de Liège en Artevelde Hogeschool nemen deel. Voor werklozen is zo'n opleiding gratis, maar wie zijn huidige job wil uitbreiden met SAP-skills, betaalt daar wel makkelijk 850 euro of meer voor.

Hoeveel werklozen zonder technische achtergrond, of studenten in een niet-technologische achtergrond procentueel interesse hebben in zo'n carrièreswitch is niet bekend.

Verloop?

Zowel SAP als de deelnemende partners benadrukken de nood aan extra werkkrachten voor de economie en het gemak waarmee er een job kan worden gevonden. Maar hoeveel procent SAP'ers blijft na enkele jaren ook effectief met SAP werken? Zo getuigde recent nog een ex-consultant over de 'gouden SAP-kooi', met mooie verloningen, maar ook lange uren en afstanden.

Volledige cijfers over het verloop worden niet meegedeeld. Wel horen we dat bij een opleidingstraject bij Bruxelles Formation zo'n 80-85 procent op lange termijn in SAP blijft. Dat er veel verloop is, wordt met klem ontkend.

"Er zijn altijd mismatches, maar we zien zelf weinig uitval," zegt Raf Alexander, managing partner bij Flexso. "Wie er tien jaar in zit, stapt er nooit meer uit. In de eerste twee jaar is het natuurlijk ontdekken, maar we streven wel naar werkgelegenheid op lange termijn."

"Degenen die vertrekken, vertrekken vaak naar een eindklant die ze leren kennen tijdens een consultingopdracht," licht Alain Georgy (SAP) toe. "Maar ze blijven SAP doen."