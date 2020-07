Het Duitse softwarebedrijf SAP gaat het in 2008 overgenomen Qualtrics naar de Amerikaanse beurs brengen. Qualtrics wordt dus een zelfstandig bedrijf.

SAP nam Qualtrics in november 2018 over. Het betaalde daarvoor ruim 8 miljard dollar, waardoor het in dat jaar een van de belangrijkste techovernames werd. Qualtrics is een van de pioniers in 'experience management software'. SAP wilde die toen vooral integreren in de eigen software en koppelen aan de bestaande operationele gegevens van de transacties die SAP wereldwijd verwerkt. Qualtrics stond voor de overname op het punt om een IPO op te zetten en dus een beursgang te maken.

Die beursgang ging na de overname niet door, maar nu laat SAP weten dat er alsnog werk gemaakt wordt van zo'n Amerikaanse beursgang. SAP gaat Qualtrics nu verzelfstandigen. Volgens het softwarebedrijf zal Qualtrics zo beter en sneller kunnen groeien. SAP zal na de verzelfstandiging wel een meerderheidsbelang in Qualtrics behouden. Over de exacte modaliteiten, voorwaarden en planning wordt later nog beslist, afhankelijk ook van de marktomstandigheden.

