Analytics-specialist SAS heeft Remco den Heijer benoemd tot managing director Benelux. Hij neemt de functie deze maand over van Heere Blokhuis.

In zijn nieuwe rol is Den Heijer verantwoordelijk voor de verdere groei en expansie van SAS in België, Nederland en Luxemburg, en rapporteert hij aan Bert Boers, senior vicepresident bij SAS.

Den Heijer vervulde sinds 2004 diverse leidinggevende functies bij SAS, waarvan de afgelopen vijf jaar in Singapore. In zijn laatste rol was Den Heijer de vicepresident van ASEAN (Zuidoost-Azië), waar hij volgens zijn werkgever een cruciale rol speelde in belangrijke successen van de regio.

Remco den Heijer is enthousiast over zijn nieuwe functie. 'Ik kijk ernaar uit om de positie van SAS samen met onze partners verder uit te bouwen. We zullen hierin een cloud-first aanpak hanteren, omdat dit leidt tot de snelste resultaten voor onze klanten', stelt hij. Volgens Den Heijer is de noodzaak aan analytics tijdens de pandemie alleen maar groter geworden: 'We zien geweldige kansen voor alle organisaties die de digitale transformatie omarmen, of dit nu gaat om het bestrijden van fraude, het optimaliseren van klantinteracties of het verbeteren van risicomanagement en compliance'.

