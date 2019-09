Saskia Van Uffelen wordt Corporate vp Benelux bij Gfi. In haar nieuwe functie moet de ex-CEO van Ericsson de groei van de groep in onze regio versnellen.

Saskia Van Uffelen gaat aan de slag bij Gfi, de Franse IT- en netwerkdienstenleverancier die vorig jaar RealDolmen overnam. Onder meer door die overname heeft de groep nu een stevige voet aan de grond in ons land, eentje die het bedrijf nog wil uitbreiden. Daartoe splitst Gfi zijn EMEA group in twee. Als Corporate vp wordt Saskia Van Uffelen nu verantwoordelijk voor de Benelux-regio. Bedoeling is de groei in onze regio te versnellen. Vandaag is haar eerste werkdag. Ze zal in haar nieuwe functie samenwerken met de huidige general managers van België en Luxemburg.

De voorbije vijf jaar was Van Uffelen CEO van de Belgische afdeling van Ericsson, specialist in netwerkinfrastructuur. Daarvoor werkte ze onder meer bij Xerox, Compaq, HP en Bull. Ze is ook een belangrijke voorvechter van vrouwen in IT, en in leidinggevende functies. In 2011 werd ze, als CEO van Bull Belux, door Data News verkozen tot ICT Woman of the Year. Een jaar later werd ze door toenmalig EU-commissaris Neelie Kroes voorgedragen als 'Digital Champion'. Ze zet zich onder meer in voor veranderingen in het onderwijs en emancipatie van achtergestelde groepen met behulp van technologie.