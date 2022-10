Saskia Van Uffelen is sinds deze week ook Manager Digital in het Context-team van Agoria. De voorbije twee jaren werkte ze al samen met de werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven aan het Be the Change-project.

Opgeleid als lerares heeft Saskia Van Uffelen haar hele carrière gewerkt bij IT-bedrijven, waaronder meerdere leden van Agoria. De afgelopen jaren oefende ze er verschillende CEO-functies uit. 'Mijn doel is in de eerste plaats om het uitstekende werk van dit team, onder leiding van mijn voorganger Danny Goderis, voort te zetten', zegt ze. Goderis blijft in het team als verantwoordelijke voor de Telecom-leden en andere toekomstige projecten.

Digital Champion en DigiSkills

Agoria is er volgens Van Uffelen om technologiebedrijven bij te staan in hun uitdagingen. 'Alles wat gedigitaliseerd kan worden, zal ook gedigitaliseerd worden. Willen of niet, ik ben ervan overtuigd dat de toekomst digitaal zal zijn', klinkt het. 'Niet alle leden zijn met hetzelfde bezig, maar als we samenwerken staan we sterker. Ik wil de Digital-leden door deze moeilijke tijd loodsen.'

Tien jaar geleden vroeg de Belgische federale regering Saskia Van Uffelen om de rol van Digital Champion voor België bij de Europese Commissie op zich te nemen. Haar taak bestond eruit om burgers en ondernemingen te sensibiliseren om zo de digitalisering van de maatschappij en de groei van de digitale economie te stimuleren. Sinds 2020 leidt ze DigiSkills Belgium, als verantwoordelijke van de Nationale Coalitie voor digitale vaardigheden en jobs. DigiSkills Belgium is een webplatform dat erop gericht is een ecosysteem te ontwikkelen om het tekort aan digitale skills op nationaal niveau terug te dringen.

