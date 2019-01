Saskia Van Uffelen weg bij Ericsson

Het vertrek van Van Uffelen werd opgemerkt door Computable. Van Uffelen zelf bevestigt haar ontslag aan Data News. Ericsson telt in ons land zo'n driehonderd werknemers, zij werden maandag op de hoogte gebracht.

Ericsson laat in een reactie weten dat het Rémi de Montgolfier (44) heeft aangesteld als opvolger van Van Uffelen. Hij werkt sinds 2012 voor Ericsson waar hij in zijn meest recente functie werkt voor de Franse markt, voornamelijk als directeur voor de relatie met Orange France.

In een gesprek met Data News toont Van Uffelen zich begripvol. Ze kwam in april 2014 aan boord van het bedrijf. "Sindsdien hebben we daar een nieuwe organisatie met een nieuwe cultuur waar we mensen ook begeleiden in hun second skills en nieuwe competenties." Wel benadrukt ze dat haar vertrek los staat van de resultaten. Die zouden voor de Belgische afdeling uitstekend zijn, aldus Van Uffelen.

Concrete toekomstplannen zijn er nog niet. Maar de vraag of ze in de technologiesector wil blijven, vindt ze naast de kwestie. "Vroeger was technologie een sector afzonderlijk, vandaag heeft elk bedrijf een transversale technologielaag. IT is niet langer gewoon een kostenpost die voor efficiëntie moet zorgen, het zorgt voor disruptie en verandering voor de toekomst."

"Ik ben ervan overtuigd dat voor vele ondernemingen en hun CEO's er ongemeen boeiende tijden aanbreken. The last mile tussen het technische aspect van digitalisering en de implementatie ervan wordt nu gelegd. De technische revolutie dient nu omgezet te worden in een menselijke revolutie. Bedrijven beseffen dat 'the purpose economy' meer vereist dan enkel omzet en resultaten. Next Gen moet de omwenteling (of de change) voltrekken onder begeleiding van ervaren people managers die vertrouwd zijn met digital skills. Ik ben dankbaar dat ik vele kansen heb gehad om mij hierin te specialiseren. Dit sluitstuk is mijn passie. Ik wil dan ook graag bijdragen tot de verwezenlijking van 'the last mile'."

Van Uffelen zit ook in de raad van bestuur van BeCentral, Axa en Bpost. Die functies blijft ze behouden. Ze is ook al jaren Digital Champion, waarbij ze de Belgische technologieambassadeur bij de EU is. Ook dat mandaat, wat voor 2019 werd verlengd, blijft ze uitvoeren.