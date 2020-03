OneWeb, dat een satellietnetwerk bouwde voor wereldwijd internet, doet de boeken dicht. Het bedrijf kon geen nieuwe investeerders vinden.

Het van oorsprong Londense OneWeb heeft 74 satellieten in een baan om de aarde gebracht met het plan om een wereldwijd netwerk te bouwen van 650 zulke satellieten. Daarmee wilde het internetverbinding voorzien over de hele wereld.

Dat is dus niet gelukt. OneWeb liep vast in het midden van een investeringsronde en vond niet de nodige fondsen om verder te doen. Het legt de schuld deels bij de covid-19 crisis, waardoor de markten bijzonder onstabiel zijn. Onder meer Softbank, een van de belangrijkste investeerders in het bedrijf, zou daarom geen nieuw geld op tafel willen leggen. In totaal heeft het ruimtevaartbedrijf zo'n 3,4 miljard dollar opgehaald via verschillende investeringsrondes.

OneWeb heeft vijfhonderd werknemers en 74 satellieten in een baan om de aarde, 34 daarvan werden vorige week nog gelanceerd. Enkele tientallen werknemers zouden bij het bedrijf in dienst blijven om die satellieten te onderhouden, de rest wordt ontslagen.

