Het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië heeft belangen ter waarde van honderden miljoenen dollars genomen in een reeks grote Amerikaanse bedrijven. Het gaat onder meer om Facebook, The Walt Disney Company en Boeing.

Het Saudische staatsfonds Public Investment Fund (PIF) heeft een beheerd vermogen van meer dan 300 miljard dollar - omgerekend zo'n 277 miljard euro. Met de recente investeringen in grote Amerikaanse ondernemingen wil het fonds profiteren van de gedaalde beurskoersen door de coronacrisis.

Amerikaanse banken

Het PIF stapte ook voor honderden miljoenen in bij de grote Amerikaanse banken Citigroup en Bank of America, en bij hotelketen Marriott International en concertpromotor Live Nation Entertainment.

Verder bleek dat het staatsinvesteringsfonds voor bijna 828 miljoen dollar (765 miljoen euro) een belang heeft genomen in het Britse olie- en gasconcern BP. Vorige maand werd al bekend dat de Saudi's aandelenpakketten hadden gekocht in de grote Europese oliebedrijven Shell, Total, Eni en Equinor.

Het Saudische staatsfonds Public Investment Fund (PIF) heeft een beheerd vermogen van meer dan 300 miljard dollar - omgerekend zo'n 277 miljard euro. Met de recente investeringen in grote Amerikaanse ondernemingen wil het fonds profiteren van de gedaalde beurskoersen door de coronacrisis.Het PIF stapte ook voor honderden miljoenen in bij de grote Amerikaanse banken Citigroup en Bank of America, en bij hotelketen Marriott International en concertpromotor Live Nation Entertainment.Verder bleek dat het staatsinvesteringsfonds voor bijna 828 miljoen dollar (765 miljoen euro) een belang heeft genomen in het Britse olie- en gasconcern BP. Vorige maand werd al bekend dat de Saudi's aandelenpakketten hadden gekocht in de grote Europese oliebedrijven Shell, Total, Eni en Equinor.