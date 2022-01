De Antwerpse cybersecurityspecialist TrueGEN komt in handen van Savaco. Het is al de vierde overname in twee jaar tijd voor de IT-dienstverlener uit Kortrijk.

De in 1991 door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele opgerichte IT-dienstenleverancier Savaco is op overnamepad. Met TrueGEN is het al toe aan de vierde overname in twee jaar tijd. Een securityspecialist komt zo in handen van de groep die in 2020 IT-Care overnam en een jaar later Atri Services en CRM-specialist Thrives.

'Onze ambitie is en blijft duurzaam groeien. Zo willen we stelselmatig onze voetafdruk in het IT-landschap verder vergroten', benadrukt Carl Sabbe.Alles samen heeft Savaco nu een omzet van 47 miljoen euro en groeit de groep verder aan tot ruim 220 medewerkers. Voor klanten betekent de overname vooral een forse versterking en uitbreiding van securityproducten en -diensten.

TrueGEN wordt als een aparte entiteit opgenomen in de Savaco-groep en blijft zich 100% focussen op cybersecurity. Het voltallige team blijft aan boord en Sofie Prosperi, oprichtster van TrueGEN, zal ook de dagelijkse leiding blijven nemen vanuit het bestaande kantoor in Massenhoven. Financiële gegevens over de transactie worden niet meegedeeld.

De in 1991 door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele opgerichte IT-dienstenleverancier Savaco is op overnamepad. Met TrueGEN is het al toe aan de vierde overname in twee jaar tijd. Een securityspecialist komt zo in handen van de groep die in 2020 IT-Care overnam en een jaar later Atri Services en CRM-specialist Thrives.'Onze ambitie is en blijft duurzaam groeien. Zo willen we stelselmatig onze voetafdruk in het IT-landschap verder vergroten', benadrukt Carl Sabbe.Alles samen heeft Savaco nu een omzet van 47 miljoen euro en groeit de groep verder aan tot ruim 220 medewerkers. Voor klanten betekent de overname vooral een forse versterking en uitbreiding van securityproducten en -diensten.TrueGEN wordt als een aparte entiteit opgenomen in de Savaco-groep en blijft zich 100% focussen op cybersecurity. Het voltallige team blijft aan boord en Sofie Prosperi, oprichtster van TrueGEN, zal ook de dagelijkse leiding blijven nemen vanuit het bestaande kantoor in Massenhoven. Financiële gegevens over de transactie worden niet meegedeeld.