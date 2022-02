Het boekhoudbedrijf wil met het geld zijn digitale platformen voor administratie uitbouwen.

FlowTribe is de holding boven Accounton en Lawren.io, platformen die een reeks taken automatiseren voor boekhouders en advocaten. Die scale-up haalt bij een nieuwe kapitaalverhoging 1,3 miljoen euro op. Met het geld wil FlowTribe een ecosysteem uitbouwen dat boekhouders, advocaten en kmo's toegang geeft tot eenzelfde platform.

'Door de nauwe samenwerking met advocaten en accountants hebben we gemerkt dat de kloof tussen de kmo en diens professionele dienstverleners vaak groot is en de communicatie tussen de verschillende partijen niet altijd even gemakkelijk', zegt Dries Wijnen, co-founder van FlowTribe, in een persbericht. 'Bovendien is er een wildgroei aan verschillende tools die niet met elkaar communiceren, waardoor een ondernemer, maar ook de advocaat en accountant, door het bos de bomen niet meer ziet. Daar gaat FlowTribe op inzetten met een multiparty platform waarop we het verschillende partijen mogelijk willen maken met elkaar te connecteren en hun processen samen verder te stroomlijnen.'

Lawren.io en Accounton, ooit begonnen bij incubator Start it @KBC, zijn het voorbije jaar stevig gegroeid, zegt FlowTribe nog. Het bedrijf wil als volgende stap daarom ook richting buitenland, in de eerste plaats naar de buurlanden. Het gaat daarvoor zo'n veertien nieuwe medewerkers aantrekken.

