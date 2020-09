Agoria en Sirris slaan de handen in elkaar met accelerator imec.istart om zo een boost te geven aan het Scaleup Vlaanderen-begeleidingsprogramma. Het vernieuwde aanbod voor digitale productbedrijven speelt volgens de initiatiefnemers in op de voornaamste pijnpunten waar startups en scale-ups mee te maken krijgen.

De Belgische technologiefederatie Agoria en het collectief centrum voor de technologische industrie Sirris vormen al vier jaar de tandem achter Scaleup Vlaanderen. Samen hebben de bedrijven die de voorbije jaren begeleid werden al 130 miljoen euro durfkapitaal opgehaald en meer dan duizend banen gecreëerd. Meer dan een kwart opende intussen een kantoor in het buitenland.

Complementair aanbod

Dit najaar worden de krachten gebundeld met imec.istart, de business accelerator van onderzoekscentrum imec. Het Scaleup Vlaanderen-aanbod wordt dan uitgebreid met nieuwe modules. Naast de bestaande coaching-trajecten komen er masterclasses en individuele begeleidingen over thema's als intern schalen, funding en internationalisering. Scale-ups kunnen daarnaast een diepgaande technologiescreening krijgen, leren van peers tijdens inspiratie-events en worden via het netwerk van de drie initiatiefnemers gekoppeld aan potentiële partners. Ook economische missies naar beloftevolle buitenlandse markten worden toegevoegd aan het programma.

'Heel wat begeleidingsorganisaties, waaronder ook ons eigen imec.istart-programma, focussen voornamelijk op de opstartfase van een bedrijf', zegt programmamanager Sven De Cleyn van imec.istart. 'Maar in een gezond ecosysteem is het ook nodig om meer mature bedrijven te ondersteunen. Het aanbod van imec.istart en Scaleup Vlaanderen sluit dan ook mooi op elkaar aan.'

Een volledig overzicht van de verschillende bouwstenen in het programma is te vinden op de Scaleup Vlaanderen-website.

De Belgische technologiefederatie Agoria en het collectief centrum voor de technologische industrie Sirris vormen al vier jaar de tandem achter Scaleup Vlaanderen. Samen hebben de bedrijven die de voorbije jaren begeleid werden al 130 miljoen euro durfkapitaal opgehaald en meer dan duizend banen gecreëerd. Meer dan een kwart opende intussen een kantoor in het buitenland.Dit najaar worden de krachten gebundeld met imec.istart, de business accelerator van onderzoekscentrum imec. Het Scaleup Vlaanderen-aanbod wordt dan uitgebreid met nieuwe modules. Naast de bestaande coaching-trajecten komen er masterclasses en individuele begeleidingen over thema's als intern schalen, funding en internationalisering. Scale-ups kunnen daarnaast een diepgaande technologiescreening krijgen, leren van peers tijdens inspiratie-events en worden via het netwerk van de drie initiatiefnemers gekoppeld aan potentiële partners. Ook economische missies naar beloftevolle buitenlandse markten worden toegevoegd aan het programma. 'Heel wat begeleidingsorganisaties, waaronder ook ons eigen imec.istart-programma, focussen voornamelijk op de opstartfase van een bedrijf', zegt programmamanager Sven De Cleyn van imec.istart. 'Maar in een gezond ecosysteem is het ook nodig om meer mature bedrijven te ondersteunen. Het aanbod van imec.istart en Scaleup Vlaanderen sluit dan ook mooi op elkaar aan.'Een volledig overzicht van de verschillende bouwstenen in het programma is te vinden op de Scaleup Vlaanderen-website.