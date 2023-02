Scarlet trekt de snelheid van haar drie onbeperkte abonnementen op. Het doet dat naar eigen zeggen kosteloos, maar dat klopt niet helemaal.

Vanaf vandaag gaan zowel het abonnement Loco als de packs Trio en Trio Mobile van 50 naar 70 Mbps downloadsnelheid. De upload gaat van 4 naar 10 Mbps. Zo wil Scarlet zich aanpassen aan de noden van de hedendaagse internetgebruiker.

'Vanaf 1 februari wordt de upgrade automatisch en zonder prijswijziging doorgevoerd,' klinkt het in een persbericht van Scarlet. Dat is echter maar een halve waarheid. Die prijsverhoging is immers al doorgevoerd op 1 januari. Moederbedrijf Proximus liet eind december weten dat de prijs van Loco van 32 naar 34 euro stijgt. Het Trio Pack gaat van 40 naar 42 euro.

Of je als gebruiker ook effectief 70 Mbps kan halen is weliswaar afhankelijk van je locatie. Scarlet gebruikt nog hoofdzakelijk het VDSL-netwerk waarbij de afstand tot de straatcabine cruciaal is voor de maximaal haalbare snelheid. Wie vandaag bijvoorbeeld maar 40 Mbps in praktijk haalt, zal dus ook geen 70 Mbps halen.

Scarlet zegt daarbij dat het bewust niet meedingt naar de hoogste snelheid op de markt. Het benadrukt daarbij dat 25 Mbps meer dan voldoende is om de e-mailen en video's in HD te bekijken. Of dat streamen al vanaf 5 Mbps kan en dat je met 15-25 Mbps al in 4K of Ultra HD kan streamen. Ook dat is een opmerkelijk statement, wetende dat moederbedrijf Proximus op dit moment nationaal haar glasvezelnetwerk uitrolt en daarbij klanten probeert te overtuigen om net wel voor een abonnement tot 1 Gbps te gaan.

