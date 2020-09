Airbnb heeft in Nederland een schadeclaim van 300 miljoen euro ontvangen wegens 'ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten'.

Het nieuws werd bekendgemaakt door advocaat Adriaan de Gier, die door het bedrijf Servicekostenterug.nl is ingehuurd om de claim te incasseren. De Gier meent dat de kans groot is dat Airbnb effectief zal moeten betalen, waarbij hij verwijst naar een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad.

Zelfde regels voor Airbnb

Die oordeelde afgelopen vrijdag dat het huren van een woning via Airbnb niet beschouwd kan worden als 'het boeken van een reis' of 'verhuur van een vakantieverblijf'. Bijgevolg gelden voor Airbnb dezelfde regels als voor andere huurbemiddelaars en mag het bedrijf geen dubbele kosten aanrekenen. Airbnb rekent voor elke overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder.

De schadeclaim van Servicekostenterug.nl werd ingediend voor tienduizenden huurders van Airbnb die bij hun boeking servicekosten moesten betalen.

Het nieuws werd bekendgemaakt door advocaat Adriaan de Gier, die door het bedrijf Servicekostenterug.nl is ingehuurd om de claim te incasseren. De Gier meent dat de kans groot is dat Airbnb effectief zal moeten betalen, waarbij hij verwijst naar een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad.Die oordeelde afgelopen vrijdag dat het huren van een woning via Airbnb niet beschouwd kan worden als 'het boeken van een reis' of 'verhuur van een vakantieverblijf'. Bijgevolg gelden voor Airbnb dezelfde regels als voor andere huurbemiddelaars en mag het bedrijf geen dubbele kosten aanrekenen. Airbnb rekent voor elke overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder.De schadeclaim van Servicekostenterug.nl werd ingediend voor tienduizenden huurders van Airbnb die bij hun boeking servicekosten moesten betalen.