Op IFA stelt Lenovo haar vernieuwd productgamma van laptops, tablets en smart home displays voor. Die zet volop in op heldere schermen, onder meer om een optimale streamingervaring te geven.

Lenovo pakt, behalve voor de Motorola smartphones, niet uit met nieuwe toestellen. Wel krijgen de bestaande Yoga- en Ideapad laptops een update. Idem voor de smart home tablets en displays.

Yoga C940

De soundbar van de Yoga C940 zit verwerkt in het scharnier.

De nieuwe Yoga C940 is de opvolger van de C930 die vorig jaar verscheen. Het 2-in-1 toestel komt in 14 en 15,6 inch en kan als tablet of als laptop worden gebruikt. Leuk meegenomen is dat de soundbar in het scharnier zit verwerkt waardoor het geluid in elke houding naar jou toe afspeelt.

De voornaamste visuele aanpassing is dat het toestel meer afgeronde hoeken heeft. Het toestel beschikt ook over een stylus die achteraan het toestel kan worden ingeschoven. De nieuwe laptop beschikt ook over Wifi 6, de nieuwste generatie Intel i7 of i5 processoren (Ice Lake, 10e generatie) en belooft tot 17,5 uur batterij op het 14 inch model, of 15 uur voor de 15 inch. Die laatste versie is overigens ook uitgerust met een numeriek keyboard

Het scherm is uitgerust met een 4K VESA DisplayHDR 400 scherm met een helderheid tot 500 nits. Een schermtechnologie die Lenovo in alle vernieuwde laptops toepast. Volgens het bedrijf is de schermkwaliteit het punt waar consumenten het vaakst over vallen, en zeker nu zowat iedereen wel eens video streamt, wil Lenovo daar graag extra op inzetten.

Yoga C640

Vergelijkbaar met de C940 is de C640 een 2-in-1 toestel, maar wel een die twintig uur batterij belooft. Ook hier vinden we de tiende generatie Intel i7 chips terug. Het toestel is 16 millimeter dik en heeft een 13,3 inch FHD scherm met 400 nits. Andere verschillen is dat dit toestel maar één usb-C poort heeft waar de C940 er twee heeft, maar wel twee usb 3.1 poorten waar de C940 er maar één heeft. Ook heeft de C640 een simkaartslot om mobiel online te kunnen.

Yoga S740

Geen 2-in-1, maar wel een dunne en lichte (1,2 kilo) performante laptop. Eveneens uitgerust met de nieuwste Intel I7 chip, beschikbaar in 14 en 15 inch. Ook hier vinden we het 4K VESA 400 scherm terug en een Nvidia GeForce GTX165.

Zowel de Yoga C740, Yoga C640 als de S740 zijn vanaf januari 2020 beschikbaar.

ThinkBook 13S, 14 & 15

De ThinkBook-reeks zijn de toestellen waarmee Lenovo de zakelijke markt wil aanspreken. Beschikbaar met Intel's 10e generatie i7 (of AMD Radeon 620 - 625 voor de 15 inch), een batterij die tot 12 uur meegaat, Wifi 6 en een vingerafdrukscanner in de aan/uit knop.

Het voornaamste visuele verschil tussen de ThinkBook 14 en 15 is de schermgrootte (14 en 15 inch) en het feit dat die laatste een numeriek toetsenbord heeft. De 13s versie is vrijwel identiek aan haar gelijknamige voorganger, maar heeft voortaan de nieuwste intel processor.

De nieuwe Thinkbooks zijn vanaf november beschikbaar.

Smart home

Voor in de huiskamer geeft Lenovo haar tablet/smart home hubs een update. Wederom geen baanbrekende vernieuwingen, maar wel een grondige verbetering van de eerdere generatie.

De Smart Display 7, een display met slimme luidspreker die het bedrijf vorig jaar al toonde, heeft voortaan verbeterde luidsprekers en een betere kleurtoon, aldus Lenovo. De display werkt samen met Google Assistant en kan relevante info over het weer of je agenda tonen en is vanaf januari 2020 in de Benelux beschikbaar vanaf 129 euro.

De Smart Tab 10 is eveneens een tablet met Google Assistant. Dit is een volwaardige tablet, maar met een oplaaddock waar de tablet in rechtstaat en daarbij ook kan fungeren als hub voor je smart home, of als digitaal fotokader. Ook is er ruimte voor een simkaartslot. Dit toestel is vanaf september beschikbaar voor 299 euro, de iets kleinere Yoga Smart Tab M8 komt niet naar de Benelux. De in augustus gelanceerde Tab M8, een gewone 8 inch tablet, en haar 7 inch versie (M7) zijn vanaf december beschikbaar voor 139 euro en 99 euro.

Tot slot pakt Lenovo uit met een nieuwe Yoga Smart Tab. Een buitenbeentje onder de tablets omwille van de dikkere ronde onderkant die een kickstand bevat. Dat wil zeggen dat het 10,1 inch toestel rechtop kan staan. Ook hier is er een integratie met Google Assistant. Het toestel zelf weegt 580 gram, draait op Android Pie en is beschikbaar met een simkaartslot. De batterij heeft een capaciteit van 7000 mAh wat neerkomt op 10-11 uur gebruik. De Yoga Smart Tab is vanaf september in de Benelux beschikbaar vanaf 299 euro.