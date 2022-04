Het Franse Schneider Electric is van plan om haar Russische activiteiten te verkopen. Het schrapt daarbij ook flink wat omzet.

Het gaat om een intentieverklaring om het bedrijf aan de lokale mensen te verkopen, mits goedkeuring van de betrokken autoriteiten. Schneider zegt dat het om zo'n twee procent van haar totale omzet gaat. Het bedrijf zegt 300 miljoen euro af te schrijven en nog eens 120 miljoen aan waarde voor gerelateerde verliezen.

Schneider Electric stopte in februari al met investeringen en nieuwe leveringen in Rusland en Wit-Rusland. In totaal werken er 3.500 mensen voor het bedrijf in Rusland en Wit-Rusland, het bedrijf geeft wel aan dat het een degelijke overdracht wil die ook die mensen zal ondersteunen.

In haar communicatie spreekt het bedrijf wel enkel over een verkoop aan het Russisch management, zonder expliciet Wit-Rusland te vermelden. Maar vermoedelijk worden ook die activiteiten aan het lokale Russisch management overgedragen.

