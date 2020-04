Java en C zijn de populairste programmeertalen. Voor het eerst duikt ook Scratch, gericht op kinderen die leren ontwikkelen, op in de top twintig.

Tiobe, een bedrijf dat zich toelegt op de kwaliteit van softwarecode, stelt elke maand een lijst op van de populairste programmeertalen. Voor het eerst duikt daar Scratch op, een zeer visuele en eenvoudige programmeertaal die vaak wordt gebruikt om kinderen te leren ontwikkelen. Onder meer initiatieven als Coderdojo leren de taal aan.

Scratch heeft vandaag een 'marktaandeel' van 0,77 procent en is daarmee populairder dan onder meer Cobol (26e), VBScript (38e) en SAS (21e). Volgens Tiobe is dat niet onlogisch gezien er intussen meer dan 50 miljoen projecten geschreven zijn in Scratch en de taal vrij eenvoudig is om te leren.

De populairste programmeertalen zijn, op een bijna gedeelde plaats, Java (16,73 procent) en C (16,72 procent) gevolgd door Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL en R.

De rangschikking wordt opgesteld op basis van verschillende factoren, hoeveel ontwikkelaars er zijn, hoeveel opleidingen en aanbieders. Daarnaast worden ook resultaten op verschillende zoekmachines gecombineerd om de rangschikking te bepalen. Het gaat dus niet om de hoeveelheid lijnen code die zijn geschreven. Ook worden talen die volgens hun Wikipedia-pagina geen expliciete programmeertalen zijn, niet meegeteld. Daarom zitten bijvoorbeeld ASP, Excel en Android niet in de index. Ook HTML en XML tellen niet mee.

