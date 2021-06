HR- en payrolldienstenleverancier SD Worx gaat intensief samenwerken met Vlerick Business School. Bedoeling is om de digitalisering in de HR-wereld verder vooruit te duwen.

Vlerick en SD Worx willen dat onder meer doen door een digitaal ecoysteem uit te bouwen. Dat moet draaien rond een platform waar externe partijen kunnen op aansluiten om hun diensten aan te bieden. Vanaf januari volgend jaar zou het platform klaar moeten zijn. Via het digitale 'mysdworx' kanaal zullen gebruikers toegang krijgen tot het platform. Ze zullen er dan terecht kunnen voor hun loonbrief, om vakantie aan te vragen, afwezigheid te melden, onkosten te regelen, een keuze te maken voor flexibele verloning of mobiliteit maar dus ook even goed om hun talent, vaardigheden en competenties te beheren, of voor verzekeringen en pensioensparen te beheren.

SD Worx wil via de samenwerking dus uitbreken uit het strakke keurslijf van de huidige dienstverlening rond payroll en HR. Vlerick Business School zal SD Worx begeleiden vanuit de internationale ervaring die het opbouwde rond de digitale ecosystemen voor andere sectoren, zoals energie of bank en verzekeringen. Het zet daartoe een multidisciplinair onderzoeksteam in dat zal werken vanuit Europa en de Verenigde Staten, onder leiding van professor Steve Muylle. Het is de bedoeling dat de leerstoel via verschillende initiatieven ook regelmatig zal rapporteren over de inzichten die het onderzoek oplevert.

Vandaag bedient SD Worx zo'n miljoen gebruikers in België. Het bedrijf wil dit snel uitbreiden naar de vijf miljoen medewerkers die het vandaag bij zijn 75.000 klanten in een twintigtal landen bedient.

