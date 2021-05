HR- en payroll-dienstenverlener SD Worx is meerderheidsaandeelhouder geworden van Teal Partners. Al sinds de oprichting van deze Belgische softwareontwikkelaar werkten beide bedrijven nauw samen.

SD Worx was reeds twee jaar minderheidsaandeelhouder van Teal Partners en verwerft nu 74 procent van de aandelen. 'Hierdoor kan Teal Partners zijn groeiambities versnellen en zijn impact op de digitale transformatie in verschillende sectoren vergroten', klinkt het.

Behoud van identiteit

Teal Partners telt 28 medewerkers en heeft bekende klanten als Deloitte, Xerius en Actief Interim in de portefeuille. De softwareontwikkelaar behoudt zijn eigen identiteit en merk, en blijft zich focussen op het ontwikkelen van digitale oplossingen voor klanten in verschillende sectoren.

'Teal Partners helpt zijn klanten bij de digitale transformatie van hun corebusiness, een missie die sterk lijkt op onze focus op digitale innovatie', zegt Tom Wouters, Chief Product Officer bij SD Worx. 'We hebben gezien waartoe dit jonge bedrijf in staat is en moedigen de ondernemingszin aan. Door hen financieel en strategisch te versterken, vertrouwen we erop dat ze hun volledige potentieel zullen realiseren.'

