HR-dienstenverlener SD Worx neemt Adessa Group over: een consultingbedrijf dat HR-software in de cloud aanbiedt met bijbehorende diensten.

De overname brengt in eerste instantie versterking voor de bestaande SAP- en SuccesFactors-team van SD Worx in België, Duitsland en Zwitserland. Binnen SD Worx wordt Adessa nu de merknaam voor de SAP HCM, SuccessFactors en HR technologie consulting business, die SD Worx verder wil uitbouwen in Europa. De overname van Adessa is voor SD Worx een logische stap in de verdere Europese expansie, kadert CEO Kobe Verdonck.

Het in 2005 in België opgerichte Adessa Group verkoopt, installeert en onderhoudt cloud HR en talent management software van SAP, waaronder SuccessFactors en Qualtrics, en zorgt daarnaast ook voor de integratie met HR- en payrollsystemen. Hoeveel SD Worx veil heeft voor Adessa wordt niet meegedeeld. Wel bekend is dat het bedrijf zeventig medewerkers telt verspreid over België, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland. Door deze overname wordt SD Worx dus ook actief in Spanje, bovenop de bestaande aanwezigheid in 10 landen.

