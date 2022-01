Linden Lab, het bedrijf achter de virtuele online wereld Second Life, heeft gisteren aangekondigd dat oprichter Philip Rosedale zich weer bij het project zal voegen als strategisch adviseur. Dat schrijft Cointelegraph.

Na de aankondiging dat het moederbedrijf van Facebook een rebranding zou ondergaan is er veel aandacht voor de 'metaverse'. Er zijn tal van projecten die in de virtuele ruimte experimenteren. Dit gaat van het kopen van onroerend goed tot het testen van de grenzen van wat een virtueel universum te bieden heeft.

Fortnite is een bekend voorbeeld van online game en sociaal netwerk en tast met virtuele concerten bijvoorbeeld de grenzen van het mogelijke af. Voorbeelden uit de cryptogaming zijn The Sandbox, Decentraland en Star Atlas, die naast gaming vooral op NFTs (Non-Fungible Tokens, een niet- inwisselbaar, onvervangbaar digitaal eigendomscertificaat, nvdr.) kapitaliseren.

Maar meestal leidt een gesprek onmiddellijk tot herinneringen aan Second Life. Dat project maakte wereldwijd naam in de jaren 2000, maar kom nooit echt doorbreken.

Nu is er echter nieuws. Volgens Linden Lab zou de terugkeer van Philip Rosedale de toetreding van Second Life tot de 'metaverse' vergemakkelijken.

'Virtuele werelden hoeven geen dystopieën te zijn', zei Rosedale. 'Big Tech die VR-headsets weggeeft en een metaverse bouwt op hun advertentiegestuurde, gedragsmodificatieplatforms zal niet voor iedereen een magische, enkele digitale utopie creëren.'

Second Life werd gelanceerd in 2003. Het was één van de eerste virtual experiences vóór de connectiviteit van moderne sociale-mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Rosedale vertrok in 2008 als CEO van Linden Labs voordat hij in 2013 High Fidelity oprichtte. Zijn terugkeer zou een belangrijke mijlpaal kunnen zijn voor het opnemen van nieuwe ideeën met een Metaverse-thema in gevestigde platforms.

