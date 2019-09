Moeten we naar de cloud? En hoe? Dat is de voornaamste prioriteit van de Belgische ICT-beslissers. Maar ook cybersecurity blijft een bezorgdheid, net zoals het omgaan met data.

Dat blijkt uit de rondvraag van beltug, dat 1750 ICT-beslissers vertegenwoordigt. De organisatie deed haar jaarlijkse rondvraag bij leden naar hun voornaamste prioriteiten voor hun organisatie.

Helemaal bovenaan staat, net zoals vorig jaar, IT-architectuur en of deze on premise, in de cloud of hybride moet zijn. Beltug waarschuwt dat daar geen eenduidig antwoord op bestaat. Sommige toepassingen zijn goedkoper of beter af als ze intern worden aangeboden. Maar ook zaken als een cloud exit of overstap naar een andere speler zijn niet altijd even eenvoudig.

Dit zijn de belangrijkste prioriteiten onder de Beltug-leden. © Beltug

"Net als vorig jaar is de strategie voor IT-architectuur, zeg maar de cloudstrategie, de nummer 1-prioriteit," zegt Beltug-CEO Danielle Jacobs. "Dat heeft uiteraard te maken met de toenemende overschakeling op cloudinfrastructuur. Maar wat evenzeer opvalt, is dat dit jaar erg uiteenlopende onderwerpen hoog scoren in onze bevraging. Dat maakt duidelijk hoe groot het belang van de CIO's en het IT-team is in de digitale transformatie en hoezeer zij van vele markten thuis moeten zijn."

Security duikt meermaals op in de ranglijst van Beltug. Vier van de tien grootste prioriteiten, zoals een plan bij cyberaanvallen, security by design, employee awareness of omgaan met shadow IT, gaan over beveiliging.

Licenties en audits

Tot slot blijven licentiemodellen een heikel punt dat al enkele jaren terugkeert. Ook hier waarschuwt Beltug dat een overstap naar de cloud het niet noodzakelijk makkelijker maakt om kosten correct in te schatten en te budgetteren. Beltug wil dat counteren met een gemeenschappelijk overleg met grote spelers zoals Microsoft, AWS, SAP, Google en Oracle.

In het verlengde daarvan blijven ook software-audits gangbaar. De afgelopen twee jaar kreeg veertig procent van de bedrijven zo'n audit volgens Beltug. Vooral Microsoft, Oracle, SAP en IBM zijn hier actief in.

Tot slot merkt Beltug op dat data quality/data governance/data architecture als prioriteit stevig stijgt in de top tien. Bedrijven beseffen vandaag, zeker sinds de komst van GDPR, dat ze bewuster moeten omgaan met data, maar dat ook de betrouwbaarheid ervan belangrijk is als ze wordt ingezet voor AI of data analytics.