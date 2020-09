Bedrijven geven steeds meer de prioriteit aan bewustzijn rond cyberveiligheid en privacy bij werknemers. Dat moet blijken uit een rondvraag van Beltug.

Een en ander heeft te maken met de opkomst van telewerk, dat dit jaar een wel erg belangrijke rol begon te spelen voor veel bedrijven. Nu werknemers massaal thuis zitten, is het voor bedrijven zaak om hen te sensibiliseren over cybersecurity en privacy, zowel voor hun eigen veiligheid, als voor de integriteit van het bedrijfsnetwerk.

Beltug trekt die conclusie in zijn Priorities Compass 2020, een jaarlijkse bevraging waarin de ICT-ledenvereniging peilt naar de prioriteiten van Belgische CIO's. In de top tien van die prioriteiten zijn er dit jaar zes gelinkt aan cybersecurity. Onder meer governance en strategie rond IT-beveiliging, een actieplan om met een aanval om te gaan, toegangscontrole tot de cloud en de Europese cyberveiligheidsregels verdienen volgens de Beltug-leden extra aandacht in hun bedrijf.

Ook privacy blijft een belangrijke rol spelen. Twee jaar na de invoering van de GDPR-privacyregels blijft de zorg om data centraal staan bij veel bedrijven, al komen er ook nieuwe vragen bij, zoals wat Brexit voor dit domein zal betekenen.

Daarnaast stellen de leden zich vragen over de strategie voor IT-infrastructuur: wordt het cloud, on-premise of hybride? Ook de relaties met IT-leveranciers en hun contracten blijken een prioriteit nu contracten en licentiemodellen steeds complexer worden. Nieuw in de top tien is robotic process automation, het automatiseren van bedrijfsprocessen via software robots. Deze vrij nieuwe technologie is nog maar net door Gartner gedefinieerd als niche, maar onze bedrijven zijn er al wel mee bezig.

Het Beltug Priorities Compass werd uitgevoerd bij 265 leden, allemaal Belgische CIO's en leiders in digitale technologie uit verschillende economische sectoren.

