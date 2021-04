Alex Driesen komt aan het hoofd te staan van Toreon. De man zat de voorbije drie jaar als onafhankelijk bestuurslid in de bestuursraad van het Belgische cybersecuritybedrijf.

Alex Driesen volgt huidig CEO Sebastien Deleersnyder op. Die laatste zal zich voortaan concentreren op zijn rol als CTO. Driesen werkte eerder bij Zetes en Nallian. Hij volgde het bedrijf de afgelopen jaren als onafhankelijk bestuurslid mee op. In zijn nieuwe functie moet hij mee de ontwikkeling van security-oplossingen beheren en de diensten van Toreon professionaliseren.

Toreon is een van de weinige Belgische cybersecuritybedrijven. Het levert onder meer oplossingen aan de federale overheid en de energiesector. Het werd zeven jaar geleden opgericht en heeft nu zo'n vijftig medewerkers. Het bedrijf werd eerder al genomineerd in de Data News Awards en in Trends Gazellen.

Alex Driesen volgt huidig CEO Sebastien Deleersnyder op. Die laatste zal zich voortaan concentreren op zijn rol als CTO. Driesen werkte eerder bij Zetes en Nallian. Hij volgde het bedrijf de afgelopen jaren als onafhankelijk bestuurslid mee op. In zijn nieuwe functie moet hij mee de ontwikkeling van security-oplossingen beheren en de diensten van Toreon professionaliseren. Toreon is een van de weinige Belgische cybersecuritybedrijven. Het levert onder meer oplossingen aan de federale overheid en de energiesector. Het werd zeven jaar geleden opgericht en heeft nu zo'n vijftig medewerkers. Het bedrijf werd eerder al genomineerd in de Data News Awards en in Trends Gazellen.