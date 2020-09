Sekstech lijkt door de coronacrisis populairder dan ooit. Dat constateren onderzoekers van Juniper Research. Volgens hen zullen er dit jaar meer dan 36 miljoen sekstech-apparaten via het internet verbonden zijn met onder meer smartphones. Dat waren er vorig jaar nog 19 miljoen.

De coronacrisis zorgt volgens de onderzoekers voor een wereldwijd veranderende houding naar seksueel welzijn en een toenemende vraag naar verbonden apparaten, zoals handsfree vibrators of masturbators voor mannen. Juniper rekent voor dat deze industrie in 2025 een omvang heeft van maar liefst 7,6 miljard euro, tegen bijna 3,4 miljard in 2020. Onlineretailers willen daar waarschijnlijk gretig op inspringen.

Meer tijd, horeca dicht

Uit het rapport van Juniper komt naar voren dat de lockdownmaatregelen in veel landen sekstech een zetje hebben gegeven, vooral tussen maart en juni. Mensen hadden meer tijd over, de horeca was dicht en er werd toch naar intimiteit gezocht. Sekstech-apparaten kunnen daarbij gebruikt worden zonder de socialeafstandmaatregelen te schenden, merkt Juniper op.

Naast het gebruik van apparaten die werken met wifi of bluetooth is er ook veel meer interesse voor kunstmatige intelligentie; sekspoppen die zelflerend zijn of apparaten die zich automatisch aanpassen naar de voorkeuren van gebruikers.

Seksgerelateerde apps

De onderzoekers stelden verder vast dat de industrie voor seksgerelateerde apps ook profiteert van de coronacrisis. Zo zijn er fors wat apps bijgekomen om seksueel genot te verbeteren, voor seksuele therapie en seksueel welzijn en onderwijs.

De coronacrisis zorgt volgens de onderzoekers voor een wereldwijd veranderende houding naar seksueel welzijn en een toenemende vraag naar verbonden apparaten, zoals handsfree vibrators of masturbators voor mannen. Juniper rekent voor dat deze industrie in 2025 een omvang heeft van maar liefst 7,6 miljard euro, tegen bijna 3,4 miljard in 2020. Onlineretailers willen daar waarschijnlijk gretig op inspringen.Uit het rapport van Juniper komt naar voren dat de lockdownmaatregelen in veel landen sekstech een zetje hebben gegeven, vooral tussen maart en juni. Mensen hadden meer tijd over, de horeca was dicht en er werd toch naar intimiteit gezocht. Sekstech-apparaten kunnen daarbij gebruikt worden zonder de socialeafstandmaatregelen te schenden, merkt Juniper op.Naast het gebruik van apparaten die werken met wifi of bluetooth is er ook veel meer interesse voor kunstmatige intelligentie; sekspoppen die zelflerend zijn of apparaten die zich automatisch aanpassen naar de voorkeuren van gebruikers.De onderzoekers stelden verder vast dat de industrie voor seksgerelateerde apps ook profiteert van de coronacrisis. Zo zijn er fors wat apps bijgekomen om seksueel genot te verbeteren, voor seksuele therapie en seksueel welzijn en onderwijs.