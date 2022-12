De Amerikaanse Senaat heeft unaniem ingestemd met het weren van de populaire app TikTok van werktelefoons van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Volgens de initiatiefnemer van het wetsvoorstel is de Chinese app 'een Trojaans paard voor de Chinese Communistische Partij'. Het wetsvoorstel moet nog wel langs het Huis van Afgevaardigden voordat de wet daadwerkelijk van kracht is.

Er is veel vrees in de Verenigde Staten dat TikTok en moedermaatschappij ByteDance informatie van Amerikaanse gebruikers zouden kunnen delen met Chinese autoriteiten. FBI-directeur Christopher Wray waarschuwde vorige maand al dat Chinese bedrijven bij wet verplicht zijn om, als de Chinese overheid dat wil, informatie te delen.

Extra veiligheidswaarborgen

De Amerikaanse regering heeft al geprobeerd een overeenkomst te sluiten met TikTok. Die moest voor extra veiligheidswaarborgen zorgen voor de opslag van gebruikersgegevens, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Die overeenkomst is mislukt nadat het ministerie van Justitie deze had tegengehouden. Ook is het maar de vraag in hoeverre de overeenkomst de data van Amerikaanse gebruikers daadwerkelijk kan beschermen tegen misbruik.

