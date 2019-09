is hoofdredacteur bij Data News

Sentia heeft het Nederlands-Deense Ymor overgenomen. Ymor positioneert zich als een performance specialist in de Benelux.

De overname ondersteunt het portfolio van Sentia op het gebied van Application Performance Monitoring. Sentia ontwerpt hybride cloudarchitecturen voor bedrijven en brengt applicaties actief naar de cloud. Ook neemt Sentia het volledige beheer van de cloudomgeving voor haar rekening. De performantie garanderen is daar een belangrijk onderdeel van en dat is waar Ymor toegevoegde waarde moet bieden.

Sentia en Ymor hebben de gedeelde ambitie om Europees marktleider te worden op het gebied van managed services voor complexe en bedrijfskritische cloudapplicaties. Het team van Sentia in Nederland bestaat na de overname uit 280 medewerkers. Het totale aantal medewerkers van Sentia in Nederland, België, Denemarken en Bulgarije komt hiermee op 575. Het huidige Ymor team en management zullen als team gaan opereren binnen Sentia. De tachtig specialisten blijven werkzaam vanuit hun onlangs vernieuwde kantoor in Utrecht.

In samenwerking met DutchITchannel.nl