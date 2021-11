De eerste landen en steden melden zich aan bij de metaverse, de volgende generatie van het internet waarbij het allemaal draait om AR en VR. Binnen de grenzen van dit virtuele universum willen ze ook 'echte diensten' aanbieden.

De metaverse zal snel een plek zijn waar je virtuele goederen kan kopen en avatars ontmoeten, maar ook zal je er noodzakelijke publieke dienstverlening kunnen vinden. Overheden zijn zich immers aan het voorbereiden om een plekje te verwerven in deze digitale wereld die een razendsnelle evolutie kent, ondanks dat er momenteel nog veel onbeantwoorde vragen zijn over privacy en andere wetgeving.

Meta

De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en eilandnatie Barbados hebben deze maand al aangekondigd dat ze metaverse zullen binnentrekken om er aanwezig te zijn met administratieve en consulaire diensten. Volgens kenners zullen andere steden en landen snel volgen als de technologie meer ingeburgerd geraakt.

De aankondigingen van Seoel en Barbados kwamen er te midden van een stroom van berichten van bedrijven zoals Facebook - nu Meta genoemd - die aangeven te zullen investeren in de metaverse, een online wereld die 'aangevulde' (augmented) én virtuele realiteit inzet om gebruikers te helpen communiceren en met elkaar in interactie te gaan.

'Het is een goede zaak dat overheden dit universum snel grondig leren kennen, want de virtuele wereld zal straks het leven en het bedrijfsleven gaan nabootsen', zegt Keith Carter, computerspecialist aan de National University of Singapore.

Volgens onderzoeksbureau Strategy Analytics zal de marktwaarde van de metaverse dit jaar naar schatting ongeveer 6 miljard dollar bedragen en bijna 42 miljard dollar in 2026. De interesse in virtuele ruimtes om te werken en om er je vrije tijd in door te brengen heeft tijdens een pandemie alvast een boost gekregen, en dat heeft het succes ervan mee bepaald.

Ook voor regeringen zijn in deze ruimte, waar de jurisdictie nog niet zo duidelijk is gedefinieerd, nieuwe taken weggelegd, stelt Steve Benford, professor computerwetenschappen aan de Universiteit van Nottingham, die als medeoprichter van het Mixed Reality Laboratory ook interactieve technologieën voor het dagelijks leven bestudeert.

'Cyberbeveiliging, online vrijheid en bescherming van informatie zijn zaken waar regeringen al in geïnteresseerd zijn', zegt hij. 'Deze lijst zal naar verwachting nog toenemen wanneer de metaverse een alledaags gebeuren wordt voor iedereen. Regeringen zijn al bezig met het vormgeven van beleid dat van invloed zal zijn op de metaverse, dus is het ook hun taak om er zichtbaar aanwezig te zijn', stelt Benford.

Virtueel stadhuis

Seoel is de eerste grootstad die z'n intrede in de metaverse aankondigt en wel met het Seoul Metropolitan Government-building (SMG), een 'metaverse ecosysteem voor alle administratieve diensten rond economie, cultuur, toerisme, onderwijs en burgerzaken'. Metaverse Seoul, een platform voor publieke dienstverlening, staat gepland voor eind volgend jaar, en in 2023 komt er volgens een officiële verklaring ook een virtueel stadhuis, waar burgers de avatars van overheidsambtenaren kunnen ontmoeten en onder meer klachten kunnen indienen.

Barbados zal naar eigen zeggen 'de eerste metaverse ambassade' openen in het virtuele platform Decentraland. Meer ambassades op andere virtuele plekken staan op de planning. 'Wij zijn een kleine eilandstaat. Dat geeft ons een manier om onze diplomatieke voetafdruk te vergroten zonder daarom een dozijn aan nieuwe fysieke ambassades te moeten openen, iets wat niet haalbaar is voor ons', zegt Gabriel Abed, die voor de Caraïbische natie een metaverse-strategie uitwerkt.

'Het geeft ons de mogelijkheid om op diplomatiek vlak op hetzelfde niveau te komen als andere landen, en voorziet in een manier om onze cultuur en zakelijke opportuniteiten te delen met de wereld, terwijl we de volledige controle hebben over onze eigen omgeving', zegt Abed, tevens de ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten.

Kleine landen hebben dus veel te winnen in de metaverse, meent hij. Dat is ook de reden waarom Barbados, net als andere kleine naties zoals Malta, de Bahamas en El Salvador er als de kippen bij waren om een digitale munt te omarmen.

'Covid heeft de wereld stevig door elkaar geschud. Wie weet hoe snel de volgende pandemie of lockdown zich weer aankondigt', zegt Abed. 'We kunnen het ons niet permitteren om niet in te zetten op technologie die ons kan helpen om met dit soort beperkingen om te gaan.'

Juridisch gekibbel

Terwijl het nog onduidelijk is of een volledige kopie van het echte leven mogelijk is in de metaverse, en ook hoelang het zal duren om die te bouwen, zijn technische en juridische experts al aan het kibbelen over wie er de controle zal krijgen en wat het allemaal echt voor overheden en steden zal betekenen. Gebruikers dringen aan op een open, gedecentraliseerd universum, en het is mogelijk dat de metaverse 'uiteindelijk zijn eigen kiesdistrict wordt of een eigen rechtspraak ontwikkelt, met eigen vertegenwoordigers en ambtenaren', zegt Benford.

Maar toch zullen regeringen er ook aanwezig moeten zijn, voegt hij daaraan toe. 'Waar anders zullen de burgers van de metaverse een toekomstig protest organiseren?'

Regeringen kunnen de metaverse ook inclusiever maken, klinkt het soms. Seoel zegt bijvoorbeeld dat het 'talrijke diensten voor kwetsbaren, inclusief gehandicapten' zal hebben voor hun veiligheid en comfort. Er is ook voorzien in training van oudere burgers om hen te helpen navigeren in de virtuele wereld.

Beperkt en prijzig

Maar de huidige technologie is nog niet goed genoeg, noch goedkoop, 'en dus 'worden steden geconfronteerd met hoge kosten en geen garantie op rendement', zegt Tony Matthews, hoofddocent stads- en milieuplanning aan de Australische Griffith University. 'Ik betwijfel dat veel steden zich zullen haasten om zich in de metaverse te vestigen, want de mogelijkheden op dit moment zijn beperkt en prijzig', zegt hij. Hij merkt ook op dat mensen nog steeds behoorlijk wat weerstand voelen voor VR, ook al is het sinds een paar jaar meer ingeburgerd.

Als de technologie echter goed genoeg wordt zodat een brede acceptatie ervan wordt aangemoedigd, kunnen er grote, permanente virtuele steden ontstaan met hun eigen economieën en markten, denkt hij.

'Over een paar jaar zijn we misschien allemaal net zo bekend met de steden van de metaverse als met Londen, Parijs en Tokio. Dat kan echt een transformatie inluiden voor echte steden en hun virtuele broers en zussen.'

