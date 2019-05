is redacteur bij Data News

Serge Craeghs wordt chief commercial officer en managing partner bij Digitalum. Hij verlaat AE waar hij sinds 2012 aan de slag was.

Craeghs was business development manager bij AE. Voor die periode was hij onder meer verantwoordelijk voor sales en marketing bij ACA IT-Solutions.

"Het engagement van Serge is voor ons een belangrijke stap in ons vrij recente verhaal", zegt CEO Diederik Bots. "Onze verregaande inhoudelijke expertise spreekt onze klanten enorm aan en met het aantrekken van Serge ben ik zeker dat we ook op commercieel vlak een grote stap voorwaarts zetten."

Digitalum legt zich onder meer toe op consultancy voor SAP Commerce en Adobe Experience Cloud, het bedrijf is gevestigd in Lummen en heeft ook vestigingen in Brussel en Merelbeke.