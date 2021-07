De pogingen om zowel de SaaS-versie als de on premise servers van Kaseya weer te kunnen laten draaien zijn voorlopig nog niet gelukt. Het bedrijf is wel zo goed als klaar om alles weer te laten starten.

Kaseya werd vorige week slachtoffer van een cyberaanval. Via een kwetsbaarheid in Kaseya VSA konden criminelen ransomware verspreiden naar klanten van het bedrijf en naar de klanten van die klanten, vaak IT-spelers.

Het bedrijf gaf de afgelopen week meerdere updates per dag over de stand van zaken en de bedoeling was dat de SaaS-versie, die niet getroffen was, snel weer online kon. Maar door een probleem bij de SaaS-uitrol is dat uitgesteld.

Voor de VSA-servers die bij klanten draaien, is er intussen een draaiboek beschikbaar met alle maatregelen die bedrijven moeten nemen om zich voor te bereiden om te patchen. De laatste update dateert van de nacht van woensdag op donderdag, mogelijk volgt er later op de dag wel een nieuwe update. Het bedrijf belooft ook een video van de CEO met meer uitleg over de gebeurtenissen.

