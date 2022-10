Het Leuvense SettleMint haalt 16 miljoen euro op in een series A kapitaalronde. Daarmee wil het uitbreiden naar onder meer Japan en haar positie versterken.

SettleMint legt zich toe op een low code platform voor blockchain applicaties en werd opgericht door CEO Matthew Van Niekerk en CTO Roderik van der Veer. De investering die het nu krijgt is afkomstig van Molten Ventures en TOB Ventures. In 2019 haalde het bedrijf al anderhalf miljoen euro op bij VLAIO.

De kapitaalronde moet enerzijds de positie van het bedrijf versterken in haar huidige markten. Vandaag heeft het al kantoren in Dubai en Ryadh en is het onder meer in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, India en Singapore actief.

Tegelijk kijkt het ook naar een verdere internationale uitbreiding, specifiek Japan. Ook het partnerprogramma wordt nu uitgebreid. Er is ook de ambitie om hierbij zestig extra mensen aan te nemen.

