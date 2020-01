is redacteur bij Data News

In Shanghai werd het nieuwe jaar ingezet door maar liefst tweeduizend drones die met hun kleuren een alternatief vuurwerk voorzien. Een Belgische variant in Brugge liep minder vlot dan gepland.

(De droneshow in Shanghai blijkt niet echt te zijn. We hebben het artikel in zijn originele staat gelaten, maar onderaan de update met nodige nuances gezet.)

Shanghai pakte vlak voor middernacht uit met tweeduizend drones die synchroon over de Huagpu-rivier (de omgeving van de Bund) vlogen. De toestellen vormden samen tweeduizend lichtjes die zo aftelden naar het nieuwe jaar en daarbij ook verschillende figuren vormden.

Ook in Brugge werden, voor het eerst, zo'n tachtig drones ingezet, vooral als alternatief voor het nieuwjaarsvuurwerk. Daar verliep het echter minder vlot. Volgens de VRT lukte het om enkele figuren te vormen, maar keerden de drones nadien terug naar hun grondstation.

Het bedrijf dat de droneshow opvoerde, AndLights, verklaart aan de openbare omroep dat de technische problemen vermoedelijk te wijten zijn aan de vochtigheid tengevolge van de felle mist.

Update:

Het lijkt intussen zeer onwaarschijnlijk dat de droneshow in Shanghai wel degelijk heeft plaatsgevonden. Onder meer omdat er nergens amateurbeelden bestaan van de show. In het beste geval gaat het om beelden van een (oefen)show enkele dagen voor oudjaar. Onder meer op Reddit, Twitter en op Shanghai.ist beweren verschillende mensen dat ze die avond op de Bund in Shanghai waren en daar geen droneshow hebben gezien.

Een andere video op YouTube (onder), van oudjaar op de Bund, toont eveneens geen drones rond middernacht.

Vermoedelijk wel echt is de droneshow in Singapore, die onder meer met het figuur van een lopende man wat gelijkenissen toont met de beelden in Shanghai.