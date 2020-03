Het Japanse technologieconcern Sharp neemt 66 procent van de aandelen van NEC Display Solutions over, een dochter van NEC Corporation. Er ontstaat zo een joint-venture die zich gaat toeleggen op de ontwikkeling van beeldschermen met 8K-resolutie en displays met 5G-technologie.

NEC Display Solutions (NDS) is binnen de NEC-groep verantwoordelijk voor de B2B-markt van beeldschermen, met producten als LCD-displays, professionele projectoren en apparatuur voor digitale bioscopen. Het gamma van Sharp is deels overlappend, maar omvat daarnaast ook elektrische whiteboards en 8K-gerelateerde apparatuur. NDS is sterk aanwezig in de Europese en Noord-Amerikaanse markt, terwijl Sharp in thuisland Japan een stevige voet aan de grond heeft.

Financiële details over de transactie zijn niet vrijgegeven, maar NEC Corporation draagt 66 procent van NEC Display Solutions over aan Sharp en zal zelf een aandelenbelang van 34 procent behouden. De nieuwe joint-venture zal zich voornamelijk toeleggen op de ontwikkeling van toekomstige schermtechnologie. Behalve op 8K-displays (met viermaal zoveel pixels als een 4K UHD-scherm) komt de focus ook te liggen op geconnecteerde beeldschermen met 5G-technologie, die genoeg bandbreedte moeten bieden voor veeleisende streamingservices.

