Elektronicafabrikant Sharp breidt zijn gamma kantoorspullen uit met een nieuw scherm dat vergaderingen moet faciliteren. Het 4K-aanraakscherm komt met een camera, IoT-sensoren en plug-and-play mogelijkheden voor de meeste toestellen.

Sharp, een van de grootste elektronicafabrikanten ter wereld, zet de laatste tijd stevig in op interactieve schermen en het slimme kantoor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan digital signage en schermen voor vergaderzalen. Het Windows Collaboration Display past dan netjes in dat rijtje, zij het aan de 'high end' kant.

Om de capaciteiten van zijn nieuwe scherm, en de ingebouwde camera, te tonen, zette Sharp een conferentie op poten die zaaltjes over heel Europa met elkaar verbond. Het geheel heeft een hoog Eurovisiesongfestival gehalte ("Italy, can you hear me?") maar de boodschap is duidelijk: dit is een toestel dat gemaakt is om vergaderingen te faciliteren, ook met telewerkers en satellietkantoren. Het bedrijf hoopt zo een graantje mee te pikken met een trend naar meer thuiswerkers.

Plug-and-play

Het gaat om een aanraakscherm met een 4K-resolutie van 3840 x 2160 pixels en een schermdiagonaal van 70 inch. Ingebouwd zit er een whiteboard waarop je met een speciaal pennetje kan tekenen. Het toestel herkent ook je vinger, zodat je bijvoorbeeld verder kan bladeren in een presentatie door aan de zijkant van het scherm te vegen. Een 4K-camera en 4 ingebouwde microfoons moeten vergaderen van op afstand mogelijk maken.

Zoals de naam al aangeeft is er ondersteuning voorzien Windows en verschillende clouddiensten zoals Microsoft Teams. Bedoeling hier is om de technische pauze in veel vergaderingen te beperken. Met een USB-connector type C zou je eenvoudig je laptop of tablet moeten kunnen inpluggen om meteen je laptopscherm gedeeld te zien, en je meest gebruikte programma's snel te kunnen openen op het interactieve scherm. Ook draadloos verbinden is mogelijk met een laptop of zelfs een smartphone (mits het juiste appje). Windows 10-functies zoals verbinding maken met een draadloos scherm moeten het vrij simpel maken dat een van je collega's zijn of haar presentatie op groot scherm toont, zonder daarvoor van zijn stoel te komen.

Belangrijke bedenking bij die plug-and-play functionaliteiten is wel dat ze zijn gemaakt voor Windows 10. "Het scherm is compatibel met de Thunderbolt 3 standaard die Macs gebruiken, maar is wel gebouwd met Windows 10 in het achterhoofd," zegt Ronald Huijbregts van Sharp Electronics Benelux daarover. "Voor Windows zitten alle drivers er dus al ingebakken. Met Mac werkt de connectie, maar zal je misschien zelf nog wat instellingen moeten aanpassen."

Betere lucht

Een van de opvallender functies in dit toestel is de IoT-sensor bovenaan het scherm. Die registreert onder meer luchtvochtigheid, temperatuur, hoeveelheid aanwezigen, lichtwaarden en luchtkwaliteit. Dat moet vergaderingen meer productief maken. Het idee daarachter is dat een gebrek aan zuurstof, of een kamer die te warm is, ervoor zorgt dat mensen niet meer opletten. Je zou de sensoren dus als hint kunnen gebruiken om op tijd een raam open te zetten.

In ware 'smart office' stijl stuurt de Windows Collaboration Display de gegevens van zijn IoT sensor ook door naar de Azure cloud, waar ze worden ingeladen in een analyticsprogramma van Sharp zelf. Dat kan je vervolgens gebruiken om pakweg bezettingsgraad van je vergaderzalen te meten, of je kan het eventueel linken aan andere geconnecteerde diensten zoals de airco, verwarming of verlichting. Op die manier zou je kunnen berekenen dat een vergaderzaal met 10 mensen na verloop van tijd altijd een sauna wordt, en de airco zo instellen dat hij automatisch begint te koelen bij grote vergaderingen.

Prijzen

Een Windows Collaboration Display kost € 7.750 zonder de voet, maar met camera en IoT-sensoren inbegrepen. Bij het aankopen van een scherm levert Sharp een licentie voor het Azure platform, waar de IoT-sensordata naartoe worden gestuurd. Die licentie is de eerste 90 dagen gratis, daarna wordt ze betalend. Prijzen voor Europa zijn nog niet finaal, maar reken hier op een 15 euro per maand, per toestel.