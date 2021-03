Sharp Europe heeft een nieuwe Europese IT Services-divisie in het leven geroepen. Aanleiding daarvoor is de overname van ITpoint AG, een Zwitsers IT-dienstverlener die voorziet in geïntegreerde oplossingen en managed services voor de zakelijke markt.

Met de overname breidt Sharp zijn serviceaanbod verder uit nadat het bedrijf in 2019 al de Engelse IT-dienstverlener Complete I.T. inlijfde. De leiding van de nieuwe Europese IT Services-divisie in Londen ligt in handen van CIT-oprichter Colin Blumenthal, onlangs aangesteld als vicepresident IT Services Europe.

Pan-Europese helpdesk

Als onderdeel van zijn IT Services-aanbod heeft Sharp ook een eigen pan-Europese IT Service Helpdesk opgericht: het European Technology Support Centre (ETSC) in het Poolse Warschau. Sharp-medewerkers van deze helpdesk voorzien klanten 24/7 van meertalige ondersteuning voor IT-diensten.

De aangepaste structuur stelt Sharp naar eigen zeggen ook in staat om nieuwe smart-officediensten toe te voegen aan zijn MFP-, display-, ePoS- en laptopaanbod.

