Rima Farhat (Accenture) is uitgeroepen tot ICT Woman of the Year 2021. Ayla Cremmery (AE) mag zich dan weer Young ICT Lady of the Year noemen.

Covid-19 weet voorlopig van geen wijken. Dus werd de dertiende editie van She Goes ICT voor de allereerste keer geen fysiek maar digitaal evenement. Tijdens de live awardceremonie op www.shegoesict.be en www.datanews.be zorgde Katrien Herdewyn, oprichtster van Elegnano, voor de inspirerende noot. Vanuit San Francisco maakte ze onder de noemer 'Hightech on heels' duidelijk hoe ze haar twee grootste passies weet te combineren: wetenschap én schoenen.

Het is al voor de twaalfde maal dat Data News, haar lezers en de professionele jury samen een ICT Woman of the Year verkiezen. Daarnaast reiken we ook voor de tiende keer een award uit voor de Young ICT Lady of the Year.

ICT Woman of the Year 2021: Rima Farhat

De redactie van Data News selecteerde voor ICT Woman of the Year ditmaal vijf topvrouwen. De rode draad? Leiderschap op C-niveau, ondernemerschap en technologische passie aangevuld met criteria als ambitie, een bewezen parcours, aandacht voor diversiteit, een sterke persoonlijkheid en visibiliteit. Op 14 december maakten we de vijf genomineerden bekend.

Eenmaal de stemmen geteld, kreeg de top-3 de kans om zich persoonlijk voor te stellen aan de professionele jury. Die hakte achteraf de knoop door en koos voor Rima Farhat. Ze haalde het daarbij van Cindy Smits en Tine Vandenbreeden die weliswaar ook op felicitaties van de jury kunnen rekenen. Rima Farhat is managing director en lead of Technology Resources Industry binnen Accenture Belgium. Zij wist de jury te overtuigen met een authentiek verhaal over hoe ze tot deze positie kon opklimmen en hoe ze daarbij de nodige hindernissen overwon. Zij volgt in die erkenning Dewi Van De Vyver op die er een ontzettend druk jaar op heeft zitten.

Young ICT Lady of the Year 2021: Ayla Cremmery

Met de award voor een Young ICT Lady of the Year wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die jonger is dan 35 jaar en werkzaam is in een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de tientallen kandidaturen die Data News ontving - waarvoor onze oprechte dank - maakte de jury een eerste selectie. Die tien genomineerden stelden we op 14 december aan u voor via onze website, waarbij u allen de kans kreeg om te stemmen op één van hen. De vijf finalisten daarvan stelden zich persoonlijk aan de jury voor en verduidelijkten waarom zij en niet iemand anders Young ICT Lady of the Year moesten worden. Na stemming was de buit binnen voor Ayla Cremmery. Zij mag zich dus de tiende Young ICT Lady of the Year noemen. Zij wil vooral komaf maken met de idee dat je in een bepaald stereotype moet passen om in ICT te kunnen starten.

Onze winnaressen ICT WOMAN OF THE YEAR 2010 Ingrid De Latte 2011 Saskia Van Uffelen 2012 Martine Tempels 2013 Ada Sekirin 2014 Pascale Van Damme 2015 Joke Dehond 2016 Annemie Depuydt 2017 Muriel De Lathouwer 2018 Ingrid Gonnissen 2019 Heidi Rakels 2020 Dewi Van De Vyver 2021 Rima Farhat YOUNG ICT LADY OF THE YEAR 2012 Karlien Vanden Eynde 2013 Karen De Smet 2014 Wendy Vermoesen 2015 Ellen Van den Berghe 2016 Ursula L-J Dongmo 2017 Valerie Taerwe 2018 Laurence Schuurman 2019 Sanne Vermeiren 2020 Julie Scherpenseel 2021 Ayla Cremmery

